Diler pokušao pobjeći policiji pa udario u njihov automobil: Priveden je

Kako bi ga spriječili u bijegu i svladali njegov aktivni otpor, policijski službenici su nad muškarcem uporabili sredstva prisile i uhitili ga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo. Potom su, temeljem naloga nadležnog suda, obavili pretrage vrećice koju je muškarac odbacio, njegovog doma i vozila te našli ukupno 527 grama kokaina i 1513 grama droge MDMA, kao i veću količinu novca za koju se pretpostavlja da potječe od kaznenog djela i više telefonskih uređaja.