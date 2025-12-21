PULA
Diler pokušao pobjeći policiji pa udario u njihov automobil: Priveden je
Istarska policija privela je 34-godišnjaka iz Pule zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je prilikom pokušaja bijega udario u policijsko vozilo, izvijestili su iz Policijske uprava istarske u nedjelju.
Oglas
Policajci su na Valdebečkom putu u Puli u petak oko 14:10 zatekli 34-godišnjaka koji je, uočivši policijske službenike počeo bježati, pri čemu je odbacio vrećicu.
Neposredno prije toga, muškarac je upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, pod utjecajem droge te je vožnjom unazad udario u policijsko vozilo te je radi izazivanja prometne nesreće i vožnje pod utjecajem droge, odnosno radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv njega pokrenut prekršajni postupak.
Kako bi ga spriječili u bijegu i svladali njegov aktivni otpor, policijski službenici su nad muškarcem uporabili sredstva prisile i uhitili ga zbog sumnje da je počinio kazneno djelo. Potom su, temeljem naloga nadležnog suda, obavili pretrage vrećice koju je muškarac odbacio, njegovog doma i vozila te našli ukupno 527 grama kokaina i 1513 grama droge MDMA, kao i veću količinu novca za koju se pretpostavlja da potječe od kaznenog djela i više telefonskih uređaja.
Pronađeni predmeti su oduzeti, a osumnjičeni je po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u subotu u podnevnim satima, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koja se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu.
Neslužbeno se doznaje kako je osumnjičeni već poznat policiji po sličnim kaznenim dijelima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas