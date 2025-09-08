Direktorica ostala bez 54.500 eura. Nasjela je na lažni mail

Prema prijavi, na službenu e-mail adresu poduzeća u kojem je 66-godišnjakinja odgovorna osoba, pristigla je elektronička pošta s dviju različitih e-mail adresa. U porukama su dostavljene fakture s uputama za plaćanje, a žena je smatrala da ih je uputila odgovorna osoba poduzeća sa sjedištem u Danskoj.