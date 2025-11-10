Drogirani policajac pucao u zrak i prijetio kolegi u Puli, udaljen iz službe

U jednom trenutku, ničim izazvan, 26-godišnjak je kroz prozor automobila pucao u zrak iz službenog pištolja, čime je izazvao opasnost za život i tijelo ljudi. Ubrzo nakon toga, zaustavio je vozilo te je zamijenio mjesta s 33-godišnjakom i tako su nastavili vožnju gradom, da bi potom na Ulici prekomorskih brigada, ponovno izvadio pištolj kroz prozor vozila, prijeteći njime 43-godišnjem policajcu koji se vozio iza njih, a s kojim od ranije ima nesuglasice.