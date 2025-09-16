Oglas

Istraga u tijeku

Dva muškarca napala i pretukla ženu na ulici u Zagrebu, teško je ozlijeđena

N1 Info
16. ruj. 2025. 10:59
Patrik Macek/PIXSELL

U noći sa subote na nedjelju, 14. rujna, u Novom Zagrebu dogodio se napad u kojem je teško ozlijeđena 48-godišnja žena.

Incident se zbio na ulici, na Karamanovom prilazu, oko 2 sata ujutro, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Verbalni pa fizički sukob

Prema dosad dostupnim informacijama, dvojica nepoznatih muškaraca su iz zasad neutvrđenog razloga prvo verbalno, a zatim i fizički napala 48-godišnjakinju. Iako se napad dogodio u nedjelju, slučaj je policiji prijavljen tek dan kasnije, u ponedjeljak, 15. rujna.

Žrtvi je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobila teške tjelesne ozljede.

Istraga u tijeku

Policija intenzivno radi na slučaju te je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja ovog napada.

