u Maloj Subotici

Velika akcija policije: Odvezeni automobili, istražuje se ubojstvo?

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 10:43
20.08.2022., Zagreb - Policijska marica i automobil su se parkirali na Trgu kralja Tomislava.
Ilustracija

Mještani Male Subotice jutros su se probudili u šoku. U mirnom selu nadomak Čakovca odvijala se nesvakidašnja situacija koja je izazvala veliku pažnju lokalnog stanovništva.

Kako su objavile Mnovine, na terenu su intervenirali pripadnici policije i vučna služba, koja je s lokacije odvezla dva osobna automobila.

Oglasila se policija

Policijski službenici Policijske uprave međimurske u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela ubojstva.

Na području Male Subotice trenutačno se provodi nekoliko dokaznih radnji.

Više informacija po okončanju kriminalističkog istraživanja, napisali su.

Teme
Mala Subotica policija čakovec

