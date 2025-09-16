u Maloj Subotici
Velika akcija policije: Odvezeni automobili, istražuje se ubojstvo?
Mještani Male Subotice jutros su se probudili u šoku. U mirnom selu nadomak Čakovca odvijala se nesvakidašnja situacija koja je izazvala veliku pažnju lokalnog stanovništva.
Kako su objavile Mnovine, na terenu su intervenirali pripadnici policije i vučna služba, koja je s lokacije odvezla dva osobna automobila.
Oglasila se policija
Policijski službenici Policijske uprave međimurske u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela ubojstva.
Na području Male Subotice trenutačno se provodi nekoliko dokaznih radnji.
Više informacija po okončanju kriminalističkog istraživanja, napisali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
