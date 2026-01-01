Oglas

Eksplozija plina u Kaštelima: Dvoje teško ozlijeđenih

Hina
01. sij. 2026. 12:42
21.11.2023., Zagreb - Vozilo Hitne pomoci na intervenciji, ilustracija. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

​Dvojica muškaraca teško su ozlijeđena u eksploziji plina koja se dogodila na Silvestrovo u Kaštelima zbog čega su zadržani na liječenju u splitskoj bolnici, doznaje se u četvrtak u policiji.

​Eksplozija plina je zabilježena oko 13,30 sati ​kada su djelatnici ​Hitne medicinske pomoći Kaštela u​ KBC Split dovezli 45-godišnjaka i 38-godišnjaka koji su zadobili opekline po licu i rukama.

Muškarci su zadržani u bolnici na daljnjem liječenju.

​"Utvrđeno je da su ozlijeđeni u objektu na području Divulja. Na mjestu događaja obavljen je očevid uz sudjelovanje inspektora za zaštitu od požara. Utvrđeno je da je prostoriji koja se koristi kao ​kuhinja došlo je do eksplozije i manjeg požara zbog curenja plina​", kazala je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.

U događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, dodala je.

Teme
Kašteli eksplozija plina

