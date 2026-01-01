zadržani na liječenju
Eksplozija plina u Kaštelima: Dvoje teško ozlijeđenih
Dvojica muškaraca teško su ozlijeđena u eksploziji plina koja se dogodila na Silvestrovo u Kaštelima zbog čega su zadržani na liječenju u splitskoj bolnici, doznaje se u četvrtak u policiji.
Oglas
Eksplozija plina je zabilježena oko 13,30 sati kada su djelatnici Hitne medicinske pomoći Kaštela u KBC Split dovezli 45-godišnjaka i 38-godišnjaka koji su zadobili opekline po licu i rukama.
Muškarci su zadržani u bolnici na daljnjem liječenju.
"Utvrđeno je da su ozlijeđeni u objektu na području Divulja. Na mjestu događaja obavljen je očevid uz sudjelovanje inspektora za zaštitu od požara. Utvrđeno je da je prostoriji koja se koristi kao kuhinja došlo je do eksplozije i manjeg požara zbog curenja plina", kazala je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.
U događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, dodala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas