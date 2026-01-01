Eksplozija plina u Kaštelima: Dvoje teško ozlijeđenih

​"Utvrđeno je da su ozlijeđeni u objektu na području Divulja. Na mjestu događaja obavljen je očevid uz sudjelovanje inspektora za zaštitu od požara. Utvrđeno je da je prostoriji koja se koristi kao ​kuhinja došlo je do eksplozije i manjeg požara zbog curenja plina​", kazala je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.