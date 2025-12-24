Eksplozija automobila u Moskvi: Poginule tri osobe

Nova eksplozija automobila odjeknula je u Moskvi, a poginule su dvije policajke i još jedna osoba, priopćili su ruski istražitelji.
Do smrtonosne eksplozije dolazi svega nekoliko dana nakon što je ruski general-pukovnik Fanil Sarvarov ubijen u napadu automobilskom bombom, koja je detonirala ispred stambenog kompleksa, prenosi Sky News.
Rusi su za to optužili Ukrajince, a istraga će pokazati tko stoji iza novog napada u Moskvi.
