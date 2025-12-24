Ovo je grad u kojem je nastala najpoznatija božićna pjesma: Rusi su ga sravnili sa zemljom

Leontovič je boravio u Pokrovsku u prvom desetljeću 20. stoljeća, gdje je predavao u glazbenoj školi i vodio zbor željezničkih radnika. Ondje je crpio nadahnuće iz izrazito ukrajinskih narodnih tradicija, a kasnije je na temelju sezonskog napjeva zvanog Ščedrik skladao "Carol of the Bells". Pokrovsk se često naziva i rodnim gradom Ščedrika, što znači da je ipak temelj popularne božićne pjesme, a samim time i prihvaćen kao njen dom. Što ima dodatni značaj iz političkih razloga, ne samo danas nego i u to vrijeme nakon Prvog svjetskog rata.