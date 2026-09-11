POLICIJA NA TERENU
FOTO / U zagrebačkoj školi izbodeni učenik i djelatnica: Ministrica Hrstić otkrila u kakvom su stanju ozlijeđeni
Oko osam sati, u zagrebačkoj školi, jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio je drugog učenika i djelatnicu.
Napadača je policija brzo stavila pod nadzor.
Kriminalističko istraživanje i očevid su u tijeku, a ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, priopćila je policija.
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
N1/Hrvoje Krešić
Igor Kralj/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL
N1
17 Objava
11:52
prije 0 min.
Oglasio se Sindikat Preporod
"Stradavanje učenika i spremačice u zagrebačkoj školi, u kojoj djeluje jedna od najbrojnijih podružnica Sindikata Preporod, zaprepastilo je članstvo našeg sindikata kao i sve zaposlene u sustavu odgoja i obrazovanja, ali i cjelokupnu javnost.
Iako su se nakon tragičnog stradavanja učenika u OŠ Prečko unatrag dvije godine dogodili pozitivni pomaci po pitanju sigurnosti u školama, današnji događaj pokazuje da smo, na žalost, još uvijek daleko od toga da nam škole budu zaista u potpunosti sigurne.
U želji da zaštiti napadnutog učenika, riskirajući vlastiti život, nasilniku se u OŠ Prečko suprotstavila učiteljica, a u ovoj školi - spremačica. Ima li bolje potvrde o dubokoj povezanosti s učenicima učitelja i nastavnika, ali i spremačica te svih ostalih koji u školama rade?
Sada je najvažnije da su žrtve zbrinute i da se što prije oporave. Ako je bilo propusta u osiguranju sigurnih uvjeta u školi, pojedinačna odgovornost mora biti utvrđena. Naravno, na prosvjetnoj je vlasti najveća odgovornost kako bi se iz ovog događaja izvukle odgovarajuće pouke koje će pridonijeti tome da nam škole budu sigurnije."
11:36
prije 16 min.
Tomašević: Ne vidimo propust škole
"Svi smo potreseni ovim napadom. Sada je najbitniji što brži oporavak ozlijeđenog učenika i djelatnice", rekao je Tomašević te dodao da ne može govoriti o motivima napada jer je istraga u tijeku.
Tomašević je poručio da će se nakon završetka istrage razmotriti što se dodatno može poduzeti kako bi se unaprijedila sigurnost u školama.
"Škole imaju videonadzor, obje škole imaju zaposlenike zadužene za sigurnost i to je sve što u ovom trenutku mogu reći", rekao je Tomašević.
Dodao je da zasad ne vidi propust škole. Naglasio je da će se tek nakon policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja moći utvrditi je li sigurnosni sustav funkcionirao kako treba.
"Nama je poznato više detalja nego što je izneseno u javnost, ali policija nas je upozorila da ih ne možemo komentirati jer je riječ o maloljetnicima", rekao je.
Gradonačelnik je pritom naglasio važnu okolnost napada. ‘
"Nije netko izvana ušao u školu, nego je riječ o dva učenika koja idu u ovu školu", zaključio je.
11:19
prije 33 min.
Pravobraniteljica o napadu u školi: Odgovorni su i djeca i roditelji
Ured pravobranitelja za djecu izrazio je veliku zabrinutost zbog događaja u srednjoj školi u Zagrebu te poručio da je u ovom trenutku najvažnije osigurati pomoć i podršku učenicima i djelatnicima škole.
Iz Ureda su izrazili žaljenje zbog događaja i pružili podršku učenicima, djelatnicima škole, njihovim obiteljima i lokalnoj zajednici, a ozlijeđenima su poželjeli brz oporavak.
Iz Ureda naglašavaju da je s djecom potrebno razgovarati te im omogućiti da izraze emocije, zabrinutost i strahove koje osjećaju. Pritom je, navode, važno da osjete blizinu i podršku roditelja, baka i djedova, učitelja, nastavnika i drugih odraslih osoba koje o njima skrbe.
Više pročitajte OVDJE.
11:18
prije 34 min.
Majka ozlijeđenog učenika: "Nazvao me i rekao - mama, izboden sam"
Majka učenika koji je jutros izboden u školi u Zagrebu opisala je dramatične trenutke nakon napada.
"Sin me nazvao malo prije osam ujutro i rekao: ‘Mama, zovi Hitnu i policiju.’’
Majka je, kako je ispričala Leoni Šiljeg s RTL-a, isprva pomislila da se dogodila prometna nesreća.
"Pitala sam ga je li ga udario automobil, a on mi je odgovorio: ‘Ne mama, izboden sam."
Više pročitajte OVDJE.
11:10
prije 42 min.
Ministrica Hrstić otkrila stanje ozlijeđenih
"Završen je operativni zahvat te je dječak stabilno, sanirane su ozlijede i ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Očekujemo da će biti dobro i stabilno.
Što se tiče ozlijeđene djelatnice u tijeku je isto operativni zahvat u KBC Sestre Milosrdnice. Zaključno i jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija. Kirurški su obje osobe zbrinute", rekla je ministrica.
Dodala je da prema trenutačnim informacijama nema životno ugrožavajućeg stanja.
Na pitanje što je sa psihološkim timom i je li već na terenu, rekla je:
"Psihološki timovi su upućeni već na teren."
10:59
prije 53 min.
Momir Karin: Škola ima dva djelatnika za sigurnost
"Ujutro se dogodio incident gdje su jedan učenik i spremačica ozlijeđeni od strane drugog učenika. Krizni tim je odmah stigao u školu. Razgovarali su s nastavnicima, sada će odrediti hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelj", rekao je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Škola ima dva djelatnika za sigurnost i sedam spremačica, otkrio je.
"Bili su na radnom mjestu", dodao je.
Rekao je da će sve biti preispitano nakon što policija obavi svoj dio posla.
Otkrio je i da se radi o učenicima prvog razreda srednje škole.
Dodao je i da se priprema sve da se nastava u ponedjeljak odvije normalno.
Za dodatne mjere sigurnosti, rekao je da će vidjeti hoće li se uvoditi.
10:37
prije 1 h
Stigla i Dolenec
U školu je došla i Danijela Dolenec, Tomaševićeva zamjenica.
10:09
prije 1 h
Zgrada ima troje zaštitara
U zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, otkrili su iz Grada Zagreba.
10:08
prije 1 h
Nastava je danas odgođena
Iz škole su se u međuvremenu oglasili na svojim internetskim stranicama te su uputili obavijest učenicima i roditeljima.
"Jedan učenik je ozlijeđen, a njegovi roditelji su obaviješteni. Svi ostali učenici su dobro. Nastava je danas odgođena – priopćili su iz škole.
09:50
prije 2 h
Učenik u školu ušao maskiran
Kako doznaje 24sata, sve se dogodilo nekoliko minuta prije prvog zvona. Učenik je ušao u školu maskiran, ispričali su svjedoci. Izbo je drugog učenika kojeg je spasila spremačica koja je stala ispred njega. Oboje su u bolnici van životne opasnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare