FOTO / U zagrebačkoj školi izbodeni učenik i djelatnica: Ministrica Hrstić otkrila u kakvom su stanju ozlijeđeni

"Stradavanje učenika i spremačice u zagrebačkoj školi, u kojoj djeluje jedna od najbrojnijih podružnica Sindikata Preporod, zaprepastilo je članstvo našeg sindikata kao i sve zaposlene u sustavu odgoja i obrazovanja, ali i cjelokupnu javnost.

Iako su se nakon tragičnog stradavanja učenika u OŠ Prečko unatrag dvije godine dogodili pozitivni pomaci po pitanju sigurnosti u školama, današnji događaj pokazuje da smo, na žalost, još uvijek daleko od toga da nam škole budu zaista u potpunosti sigurne.

U želji da zaštiti napadnutog učenika, riskirajući vlastiti život, nasilniku se u OŠ Prečko suprotstavila učiteljica, a u ovoj školi - spremačica. Ima li bolje potvrde o dubokoj povezanosti s učenicima učitelja i nastavnika, ali i spremačica te svih ostalih koji u školama rade?

Sada je najvažnije da su žrtve zbrinute i da se što prije oporave. Ako je bilo propusta u osiguranju sigurnih uvjeta u školi, pojedinačna odgovornost mora biti utvrđena. Naravno, na prosvjetnoj je vlasti najveća odgovornost kako bi se iz ovog događaja izvukle odgovarajuće pouke koje će pridonijeti tome da nam škole budu sigurnije."