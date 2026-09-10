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PREDAJA ORUŽJA

FOTO / Građani u Pakracu policiji predali strojnicu, raketni bacač i 75 komada streljiva

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N1info
|
10. ruj. 2026. 09:12
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strojnica
PU požeško-slavonska

Na području Pakraca građani su u srijedu policiji predali oružje i streljivo.

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Jedan građanin, koji je želio ostati anoniman, policijskim je službenicima predao strojnicu zajedno s četiri pripadajuća spremnika.

Istoga dana još je jedan anonimni građanin policiji predao bestrzajni raketni bacač i 75 komada streljiva, priopćila je PU požeško-slavonska.

raketni bacač
PU požeško-slavonska

Policija je preuzeto oružje i streljivo izuzela te ih pohranila u svojim prostorijama do uništenja.

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Teme
predaja oružja raketni bacač streljivo strojnica

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