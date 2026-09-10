PREDAJA ORUŽJA
FOTO / Građani u Pakracu policiji predali strojnicu, raketni bacač i 75 komada streljiva
N1info
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10. ruj. 2026. 09:12
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Na području Pakraca građani su u srijedu policiji predali oružje i streljivo.
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Jedan građanin, koji je želio ostati anoniman, policijskim je službenicima predao strojnicu zajedno s četiri pripadajuća spremnika.
Istoga dana još je jedan anonimni građanin policiji predao bestrzajni raketni bacač i 75 komada streljiva, priopćila je PU požeško-slavonska.
Policija je preuzeto oružje i streljivo izuzela te ih pohranila u svojim prostorijama do uništenja.
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