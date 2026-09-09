„To ne znači da kometa nije sadržavala običnu vodu, već samo da je njezina količina bila ispod granice osjetljivosti naših promatranja“, rekao je Salazar Manzano. „Međutim, doživjeli smo veliko iznenađenje kada smo shvatili da smo detektirali deuteriranu vodu unatoč tome što nismo registrirali običnu vodu, što nam je odmah pokazalo da je 3I/ATLAS zaista neobičan objekt.“