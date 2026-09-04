ŠIBENSKO PODRUČJE
FOTO / Planulo na dvije lokacije u Dalmaciji, požare gase kanaderi i Air Tractori
U Dalmaciji su trenutačno aktivna dva požara, na području Perkovića u Šibensko-kninskoj te na lokaciji Mali Maglaj – Vrdovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
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Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je u tijeku gašenje požara kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji.
Na terenu su vatrogasci Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik. U gašenju iz zraka sudjeluju tri protupožarna zrakoplova CL-415 i dva Air Tractora AT-802, piše Dalmacija danas.
Požar je izbio i na području Malog Maglaja – Vrdova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U gašenju sudjeluju snage Operativnog područja Sinj, dok požar iz zraka gasi jedan zrakoplov CL-415.
Hrvatska vatrogasna zajednica zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara poziva građane na dodatni oprez.
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