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ŠIBENSKO PODRUČJE

FOTO / Planulo na dvije lokacije u Dalmaciji, požare gase kanaderi i Air Tractori

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N1info
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04. ruj. 2026. 19:00
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Dalmacija danas

U Dalmaciji su trenutačno aktivna dva požara, na području Perkovića u Šibensko-kninskoj te na lokaciji Mali Maglaj – Vrdovo u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

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Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da je u tijeku gašenje požara kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji.

Na terenu su vatrogasci Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik. U gašenju iz zraka sudjeluju tri protupožarna zrakoplova CL-415 i dva Air Tractora AT-802, piše Dalmacija danas.

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Dalmacija danas

Požar je izbio i na području Malog Maglaja – Vrdova u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U gašenju sudjeluju snage Operativnog područja Sinj, dok požar iz zraka gasi jedan zrakoplov CL-415.

Hrvatska vatrogasna zajednica zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara poziva građane na dodatni oprez.

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Teme
mali maglaj požar perković požar požar požar dalmacija

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