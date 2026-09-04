Sociolog o Plenkovićevoj usporedbi prosvjeda zbog otpada s onima u Srbiji: Zatečen sam tom izjavom

"Treba onda dalje inzistirati, graditi na tome i treba raditi na tome da se i ta politička i građanska pismenost u Hrvatskoj suviše više osnažuje, da ne ostaje ovako na nekim sporadičnim trenutcima ili da se ne mora čekati ono što se kaže 5 do 12 da bi se krenulo u neki oblik građanskog revolta", rekao je Krolo.