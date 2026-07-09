Oglas

Tehnički kvar

FOTO / Požar progutao restoran u Rovinju: Sve je krenulo od zamrzivača

author
N1info
|
09. srp. 2026. 11:25
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
pozar
Vatrogasci Rovinj/Facebook

Ugostiteljski objekt u Rovinju u noći na srijedu potpuno je izgorio u požaru, a policijski očevid pokazao je da je vatru izazvao tehnički kvar na zamrzivaču.

Oglas

Požar je izbio u ugostiteljskom objektu u Ulici Luje Adamovića u Rovinju u noći na srijedu, oko 00:50 sati. Dojavu o požaru zaprimila je policija, a na mjesto događaja odmah su izašli rovinjski vatrogasci.

Unatoč njihovoj brzoj intervenciji, vatra je zahvatila cijeli objekt u vlasništvu 33-godišnjaka, koji je u potpunosti izgorio. U požaru nitko nije ozlijeđen, a visina materijalne štete zasad nije utvrđena.

Očevid su proveli policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički kvar na zamrzivaču koji se nalazio unutar ugostiteljskog objekta.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
požar požar restorana požar rovinj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ