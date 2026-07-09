Tehnički kvar
FOTO / Požar progutao restoran u Rovinju: Sve je krenulo od zamrzivača
Ugostiteljski objekt u Rovinju u noći na srijedu potpuno je izgorio u požaru, a policijski očevid pokazao je da je vatru izazvao tehnički kvar na zamrzivaču.
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Požar je izbio u ugostiteljskom objektu u Ulici Luje Adamovića u Rovinju u noći na srijedu, oko 00:50 sati. Dojavu o požaru zaprimila je policija, a na mjesto događaja odmah su izašli rovinjski vatrogasci.
Unatoč njihovoj brzoj intervenciji, vatra je zahvatila cijeli objekt u vlasništvu 33-godišnjaka, koji je u potpunosti izgorio. U požaru nitko nije ozlijeđen, a visina materijalne štete zasad nije utvrđena.
Očevid su proveli policijski službenici u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja. Utvrđeno je da je uzrok požara tehnički kvar na zamrzivaču koji se nalazio unutar ugostiteljskog objekta.
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