ODAVANJE POČASTI
FOTO / Šibenčani se opraštaju od žene (34) koju je na svadbi usmrtila signalna raketa
Šibenčani su se počeli okupljati kod katedrale sv. Jakova, na mjestu gdje je prošlog vikenda na svadbenom slavlju poginula žena pogođena signalnom raketom. Na Obali dr. Franje Tuđmana pojavili su se lampioni, a prolaznici su u tišini zastajali i palili svjetiljke u znak sjećanja na tragično stradalu.
Oglas
Nesreća se dogodila 27. rujna, kada je ispred katedrale ispaljena signalna raketa. Projektil je pogodio 34-godišnju sestričnu mladoženje i teško je ozlijedio u predjelu glave. Odmah je prevezena u šibensku Opću bolnicu, no liječnici je nisu uspjeli spasiti i preminula je iste večeri.
Istragom je utvrđeno da je raketu ispalio 52-godišnji stric mladoženje, dok je 38-godišnji muškarac na svadbu donio više signalnih raketa, među kojima i onu koju je predao stricu. Policija navodi da je 52-godišnjak postupao nestručno i na pogrešan način, što je dovelo do smrtonosnog ishoda, dok je 38-godišnjak bio svjestan da njegov rođak ne zna pravilno rukovati takvom pirotehnikom.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 52-godišnjak je s kaznenom prijavom predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv 38-godišnjaka prijava podnesena redovnim putem. Obojica su osumnjičena za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
Tragični događaj u Šibeniku nije bio usamljen. Iste večeri u Makarskoj je na svadbi također ispaljena signalna raketa, pri čemu je teško ozlijeđena jedna žena, ali je u tom slučaju preživjela. Nakon dvostrukog incidenta, policija i ministar unutarnjih poslova upozorili su javnost da signalne rakete ne smiju biti dio svadbenih proslava te su najavili izmjene zakonske regulative i strože kontrole.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas