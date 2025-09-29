FOTO / Šibenčani se opraštaju od žene (34) koju je na svadbi usmrtila signalna raketa

Istragom je utvrđeno da je raketu ispalio 52-godišnji stric mladoženje, dok je 38-godišnji muškarac na svadbu donio više signalnih raketa, među kojima i onu koju je predao stricu. Policija navodi da je 52-godišnjak postupao nestručno i na pogrešan način, što je dovelo do smrtonosnog ishoda, dok je 38-godišnjak bio svjestan da njegov rođak ne zna pravilno rukovati takvom pirotehnikom.