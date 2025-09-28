Tragedija zbog signalnih raketa: Jedna žena poginula, druga teško ozlijeđena

Splitska policija izvijestila je da je uhićen muškarac kojeg dovode u vezu sa ispaljivanjem signalne rakete na svadbi ispred katedrale u Makarskoj, pri kojem je ozlijeđena 30-godišnja žena.
Isti dan, dva incidenta sa signalnom raketom na svadbi
Danas u poslijepodnevnim satima uhićen je 34-godišnji osumnjičenik sa zadarskog područja i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje - izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.
Podsjetimo, sat vremena prije nego će se dogoditi tragedija u Šibeniku, kad je od posljedica udara signalne rakete u glavu poginula žena, u Makarskoj gotovo identičan događaj.
Morski HR doznaje da je signalna raketa pogodila 30-godišnju ženu koja je upravo izlazila iz katedrale, gdje se odvijalo vjenčanje na kojem je bila gost.
Događaj je potvrdila i splitsko-dalmatinska policija:
- Jučer, 27. rujna oko 18 sati u Makarskoj, Kačićev trg, na prostoru ispred katedrale tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila žensku osobu koja je bila gošća na vjenčanju.
Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana.
Žena zadobila opekotine drugog stupnja i tešku ozljedu zdjelice
Neslužbeno doznajemo da je žena zadobila opekotine drugog stupnja i tešku ozljedu zdjelice, te je hitno odvezena u splitsku bolnicu, gdje je zadržana na liječenju.
Prema izjavama svjedoka, uzvanici s vjenčanja izišli su iz crkve i čovjek koji je stajao na metar udaljenosti od 30-godišnje žene, ispalio je raketu koja je pogodila u kuk.
