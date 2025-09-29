Nikola Turkalj
Tragedije zbog pirotehnike: Koja su pravila i kolike su kazne?
Nikola Turkalj, načelnik Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova RH, našoj Maji Štrbac komentirao je korištenje pirotehnike, što je u fokusu nakon dva tragična slučaja koja su se dogodila proteklog vikenda.
Na svadbi u Šibeniku, neoprezni 52-godišnjak je usmrtio žensku osobu signalnom raketom, a isti dan je u Makarskoj na isti način teško ozlijeđena 30-godišnjakinja. Upravo zbog ovakvih razloga, takva pirotehnika zakonom je zabranjena za korištenje. No, neka pirotehnika je dozvoljena, zbog čega se i dijeli u više razreda.
"Pirotehnika razreda F1 su prskalice, žabice i konfeti, što je dozvoljeno za prodaju i uporabu građanima cijele godine. Ali, treba biti oprezan i s njima. Taj razred je jedini dozvoljen i u zatvorenim prostorima. Razredi F2 i F3 su dozvoljeni za prodaju punoljetnim građanima od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba od 27. prosinca do 1. siječnja. I to isključivo na otvorenom. Izuzev petardi i redenika koji su potpuno zabranjeni. Postoji i F4 razred, samo za profesionalce", kazao je Turkalj pa napomenuo da se ostali razredi pirotehnike koriste isključivo za spašavanje i na brodovima:
"Signalne rakete su dio toga i služi isključivo u slučajevima neke nesreće na moru. Strogo ih je zabranjeno koristiti na svadbama ili u bilo koje druge svrhe. Zato nas žalosti da je došlo do ovakvih događaja kao posljednja dva tragična."
Naglasio je i da kad netko želi organizirati svadbu ili neki javni doček, moraju angažirati ovlaštenu osobu, profesionalca.
"Moraju dobiti odobrenje od nas za svaku lokaciju. I onda izlazimo na teren, pogledamo plan izvođenja pirotehnike pa odobravamo njeno korištenje ili ne odobravamo."
Kakve su kazne?
"Za fizičke osobe, ako posjeduju zabranjenu pirotehniku, do 1999 eura. A za pravne osobe je puno veća, više od 10.000 eura. Mi možemo izreći i zabrane obavljanja djelatnosti, što i jesmo. Unazad par godina smo zabranili prodaju pirotehnike, oružja i streljiva u pet ili šest trgovina. Dakle, poduzimamo sve kako bismo provodili zakon i garantirali građanima sigurnost. Ali, uvijek ima neodgovornih."
Koliko su inspekcije učinkovite?
"Prošle godine smo imali rekordne uspjehe, oduzeli smo više od 12.000 pirotehničkih sredstava. U prethodnih deset godina smo oduzeli manje nego samo prošle godine. Ali, prošle godine je bilo i više ozljeda, od toga 12 teških, među njima i djece. To je tragedija."
Komentirao je da nijedan grad u Hrvatskoj ne prednjači po uporabi pirotehnike, ali i da je ima više što je grad veći. Također, podsjetio je na jedan detalj...
"Petarde smo zabranili 2020. pa građani moraju znati da su i one zabranjene."
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da treba postrožiti zakone.
"Mi smo dio Europske unije, koja je još prošle godine uočila velike probleme s korištenjem pirotehnike. Odluke Europske komisije unazad desetak godina pomogle su povećanju sigurnosti, ali sve je više zlouporabe pa i EU gleda kako dodatno postrožiti direktive. I mi smo aktivni po tom pitanju. Kažem, 2020. smo zabranili petarde, a vjerojatno ćemo i za F1 razred podići dobnu granicu za korištenje. Razmišljamo i o potpunoj zabrani za razrede F2 i F3 kroz cijelu godinu. Preispitat ćemo sve i napraviti detaljnu analizu", zaključio je Nikola Turkalj.
