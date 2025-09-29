"Pirotehnika razreda F1 su prskalice, žabice i konfeti, što je dozvoljeno za prodaju i uporabu građanima cijele godine. Ali, treba biti oprezan i s njima. Taj razred je jedini dozvoljen i u zatvorenim prostorima. Razredi F2 i F3 su dozvoljeni za prodaju punoljetnim građanima od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba od 27. prosinca do 1. siječnja. I to isključivo na otvorenom. Izuzev petardi i redenika koji su potpuno zabranjeni. Postoji i F4 razred, samo za profesionalce", kazao je Turkalj pa napomenuo da se ostali razredi pirotehnike koriste isključivo za spašavanje i na brodovima:

