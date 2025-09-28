IZVAN ŽIVOTNE OPASNOSTI
I u Makarskoj na vjenčanu vjerojatno signalnom raketom pogođena žena, ozlijeđena je
Ispred katedrale u Makarskoj u subotu je teško ozlijeđena žena tijekom vjenčanja najvjerojatnije aktiviranjem signalne rakete, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija, što je, uz smrt žene u Šibeniku, drugi slučaj tragičnih posljedica uporabe pirotehnike na svadbama u istom danu.
U splitskom KBC su rekli kako žena iz Makarske nije životno ugrožena.
"U KBC Split zaprimljena je pacijentica (30) s teškom ozljedom u području abdomena, ali nije životno ugrožena," rekli su Hini splitskom KBC-u.
Dodali su kako je pacijentica hospitalizirana na Klinici za kirurgiju.
Kako se navodi u policijskom priopćenju, na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale u Makarskoj u subotu tijekom održavanja vjenčanja najvjerojatnije je aktivirana signalna raketa koja je ozlijedila žensku osobu koja je bila gošća na vjenčanju.
Pružena joj je liječnička pomoć, utvrđena teška tjelesna ozljeda te je hospitalizirana. O događaju je izviješteno državno odvjetništvo, obavljen je očevid te se provodi daljnje kriminalističko istraživanje, rekla je policija.
Ovo je drugi slučaj u istom danu da pirotehničke naprave aktivirane tijekom vjenčanja nanesu pogubne posljedice.
U subotu je na svadbenom slavlju u blizini katedrale sv. Jakova u Šibeniku pirotehničkom napravom-raketom teško ozlijeđena ženska osoba koja je od zadobivenih ozljeda umrla u šibenskoj bolnici.
Policija je uhitila 52-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ispaljivanje rakete koja je usmrtila žensku osobu.
