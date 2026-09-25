Auto vam odjednom troši više goriva? Ovo su mogući razlozi

Problemi se mogu pojaviti i u usisnom sustavu, neovisno o tome ima li vozilo turbopunjač ili atmosferski motor. Među mogućim kvarovima su oštećeni vodovi zraka na visokotlačnoj strani turbopunjača, zbog čega može dolaziti do gubitka stlačenog zraka, ali i oštećenja vodova na niskotlačnoj strani usisa, zbog čega se može uvlačiti sekundarni zrak. Potrošnju mogu povećati i prljavi ili neispravni senzori te nepravilan rad pojedinih aktuatora u usisnom sustavu.