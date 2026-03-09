FOTO / Velika zapljena droge na A1

PU zadarska

Zadarska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U njegovom je automobilu pronađeno više od 18 kilograma marihuane i gotovo kilogram hašiša, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je PU zadarska.

Policija sumnja da je 61-godišnjak drogu nabavio radi daljnje preprodaje te ju je skrivenu prevozio u automobilu.

Zaustavljen je u petak, 6. ožujka, na autocesti A1. Policijski službenici su posumnjali na nezakonito postupanje vozača, pa je zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga automobil prevezen u prostorije policije.

Na temelju naloga nadležnog županijskog suda obavljena je pretraga vozila. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 18.440 grama marihuane i oko 980 grama hašiša.

Droga je bila pakirana u više pojedinačnih omota.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.