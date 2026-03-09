Oglas

uhićen muškarac

FOTO / Velika zapljena droge na A1

author
N1 Info
|
09. ožu. 2026. 11:34
policija
PU zadarska

Zadarska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U njegovom je automobilu pronađeno više od 18 kilograma marihuane i gotovo kilogram hašiša, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je PU zadarska.

Oglas

Policija sumnja da je 61-godišnjak drogu nabavio radi daljnje preprodaje te ju je skrivenu prevozio u automobilu.

Zaustavljen je u petak, 6. ožujka, na autocesti A1. Policijski službenici su posumnjali na nezakonito postupanje vozača, pa je zbog sumnje da se u vozilu nalazi droga automobil prevezen u prostorije policije.

policija
PU zadarska

Na temelju naloga nadležnog županijskog suda obavljena je pretraga vozila. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 18.440 grama marihuane i oko 980 grama hašiša.

Droga je bila pakirana u više pojedinačnih omota.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Teme
zapljena droge

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ