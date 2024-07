Incident kod granice: Trojica stranaca pretukli oca i sina iz Konavala, zaobilazili kolonu

Podijeli :

Ivica Galovic/PIXSELL

Otac i sin iz Konavala završili su u subotu kasno poslijepodne u bolnici, nakon što ih je pretukla skupina stranih državljana iz kolone automobila prema granici s Crnom Gorom.

Neslužbeno doznajemo kako su otac i sin zaobilazili kilometarsku kolonu, pokušavajući doći do svoje kuće, no tad su ih presreli napadači, misleći da žele preko reda doći do granice.

Trojica napadača su privedena, javlja HRT.

