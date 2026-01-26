Iz gorućeg stana u Splitu izvučena žena

Marko Lukunic / Pixsell / ilustracija

U požaru stana u potkrovlju stambene zgrade na splitskim Križinama vatrogasci su izvukli ženu (56) koja je prevezena u KBC Split, te se još uvijek ne zna uzrok požara, doznaje se u ponedjeljak ujutro od policije i vatrogasaca.

Požar je buknuo jutros oko 5,10 sati u gradskom kvartu Križine, gdje je gorio potkrovni stan na trećem katu.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran već dvadeset minuta kasnije.

Vatrogasci su u stanu pronašli ženu koja se nagutala dima, te je kolima hitne pomoći odvezena u KBC Split.

U intervenciji gašenja sudjelovalo je šest vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Splita s jednim vozilom, doznaje se od vatrogasaca.

Mjesto događaja se osigurava nakon čega će početi policijski izvidi i očevid kako bi se utvrdio uzrok požara.