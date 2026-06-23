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PRIVOĐENJE U SESVETAMA

Iz zračne puške pucao prema djeci, jedno dijete ranio u nogu

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Hina
|
23. lip. 2026. 10:58
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zračna puška
Luis ROBAYO / AFP

Zagrebačka policija privela je na kriminalističko istraživanje 65-godišnjaka koji je u ponedjeljak oko 19,15 sati pucao iz zračne puške prema troje djece koja su se nalazila u sesvetskoj Bihaćkoj ulici.

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Policijska uprava zagrebačka je precizirala da je 65-godišnjak, nakon verbalnog sukoba, ispalio nekoliko streljiva tzv. diabola prema djeci te je tom prilikom jedno od njih pogodio u predjelu noge, dok druga dva nisu ozlijeđena.

PUZ dodaje da je djetetu liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđeno.

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Teme
djeca policija ranjavanje zračna puška

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