DRAMA U VRBOVSKOM
Kaos na Bundevijadi: Pijan pokazao spolovilo pa se potukao zbog bećarca
Mladi poduzetnik (22) kažnjen je s 500 eura zbog incidenta na Bundevijadi u Vrbovskom, gdje je pred posjetiteljima skinuo hlače i bokserice, pokazao spolovilo, a potom se i fizički sukobio s muškarcem zbog pjevanja bećarca.
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Incident se dogodio oko dva sata u noći, u šatoru u kojem se održavala manifestacija. Presudu je donio Općinski sud u Rijeci.
Prema obrazloženju presude, mladić je svojim postupkom kod prisutnih "prouzročio povredu dostojanstva i uznemirenost, kao i povredu i vrijeđanje moralnih osjećaja", prenosi Telegram. Zbog toga je proglašen krivim za prekršaj iz članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Iste se večeri sukobio i s drugim muškarcem. Najprije su se verbalno sukobili zbog pjevanja bećarca, a nakon što su izašli iz šatora, mladić ga je fizički napao. Gurnuo ga je s leđa te udario u glavu i rame.
Priznao prekršaje i požalio zbog ponašanja
Na sudu je priznao ono za što ga se teretilo, navodeći da je te večeri bio pod utjecajem alkohola. Tvrdio je da ni sam ne zna zbog čega je skinuo bokserice i pokazao spolovilo.
Izrazio je žaljenje zbog fizičkog sukoba, ali i zbog toga što je svojim postupcima povrijedio moralne osjećaje okupljenih građana.
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