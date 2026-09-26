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NESREĆA

Kod Senja pao motorni zmaj, dvije osobe završile u bolnici

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N1 Info
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26. ruj. 2026. 18:27
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motorni zmaj
Robert Labrović / Loki TV

U padu motornog zmaja na području između Senja i Svetog Jurja ozlijeđene su dvije osobe. Policijska uprava ličko-senjska dojavu o nesreći zaprimila je u 13:57 sati.

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Nakon dojave na teren su upućeni policijski službenici Policijske postaje Senj, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Senj te pripadnici HGSS-a iz Gospića.

Dvije osobe pronađene su na području mjesta Nekići. Prema informacijama policije, zadobile su lakše tjelesne ozljede i nisu imale vidljive prijelome, no obje su prevezene u KBC Rijeka radi dodatnih pregleda.

"Na kraju su na području mjesta Nekići pronađene dvije osobe. Imaju lakše tjelesne ozljede i nemaju vidljivih prijeloma, ali su za svaki slučaj prevezene u KBC Rijeka", naveli su iz policije.

Ozlijeđeni nisu životno ugroženi, a u bolnicu su prevezeni kako bi liječnici dodatnim pregledima isključili mogućnost unutarnjih ozljeda. Riječ je o dvoje hrvatskih državljana.

Policija na mjestu pada provodi očevid, a zasad nije poznato što je dovelo do nesreće.

O događaju su obaviješteni Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu te nadležno županijsko državno odvjetništvo.

Više informacija o okolnostima i uzroku pada motornog zmaja trebalo bi biti poznato nakon provedenog očevida.

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Teme
hgss motorni zmaj policija senj

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