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u bolnici je

Kraj starog čiovskog mosta noćas pronađen izbodeni muškarac

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N1 Info
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09. lis. 2026. 08:20
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19.02.2021., Sibenik - Policijski automobil sibenske intervente policije."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na području starog čiovskog mosta u ranim jutarnjim satima petka pronađen je izboden muškarac.

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Splitska policija navela je da je oko 01:30 sati dobila informaciju da je tim hitne medicinske pomoći u bolnicu odveo ozlijeđenog muškarca s ubodnom ranom u predjelu trbuha.

"Operiran je i zadržan u bolnici na daljnjem liječenju te se ne nalazi u stanju životne opasnosti", ističu iz policije, prenosi Jutarnji list.

Policijski službenici provode očevid i kriminalističko istraživanje, a stari čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet.

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izboden muškarac policija čiovo

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