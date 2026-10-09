u bolnici je
Kraj starog čiovskog mosta noćas pronađen izbodeni muškarac
Na području starog čiovskog mosta u ranim jutarnjim satima petka pronađen je izboden muškarac.
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Splitska policija navela je da je oko 01:30 sati dobila informaciju da je tim hitne medicinske pomoći u bolnicu odveo ozlijeđenog muškarca s ubodnom ranom u predjelu trbuha.
"Operiran je i zadržan u bolnici na daljnjem liječenju te se ne nalazi u stanju životne opasnosti", ističu iz policije, prenosi Jutarnji list.
Policijski službenici provode očevid i kriminalističko istraživanje, a stari čiovski most u cijelosti je zatvoren za promet.
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