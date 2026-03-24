KARLOVAČKO PODRUČJE
Krijumčar migranata krenuo vozilom na policajku, ona skokom izbjegla nalet
Karlovačka policija spriječila je u četvrtak i petak krijumčarenje migranata, osumnjičivši 30-godišnjaka iz Moldavije s dozvolom boravka u Njemačkoj i 36-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine koji je autom krenuo prema policajki pa je ona skokom u stranu izbjegla nalet.
Dvojicu krijumčara stranih državljana uhvatili su policijski službenici zaduženi za suzbijanje krijumčarenja migranata 19. i 20. ožujka, na području Duge Rese i općine Generalski Stol.
Policijska uprava karlovačka izvijestila je da je državljanin Moldavije zaustavljen 19. ožujka u večernjim satima dok je upravljao osobnim automobilom mađarskih registracija.
Prevozili migrante koji su ušli pješice u RH
Dan kasnije zaustavljen je i automobil slovenskih registracija kojim je, kako se kasnije ispostavilo upravljao državljanin BiH. Kad mu je policajka počela prilaziti ne bi li utvrdila njegov identitet, naglo je krenuo automobilom u njezinom smjeru i ona je skokom izbjegla izravan nalet, izvijestila je policija.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su obojica u vozilu prevozila strane državljane koji su pješice nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.
Predani su pritvorskom nadzorniku te su obojica prijavljena zbog krijumčarenja migranata, a stariji i zbog prisile prema službenoj osobi.
U policiji kažu da će prema obojici biti postupano i sukladno odredbama Zakona o strancima, te da je prema migrantima postupano sukladno odredbama Zakona o strancima i Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
