Oglas

KARLOVAČKO PODRUČJE

Krijumčar migranata krenuo vozilom na policajku, ona skokom izbjegla nalet

author
Hina
|
24. ožu. 2026. 11:21
PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Karlovačka policija spriječila je u četvrtak i petak krijumčarenje migranata, osumnjičivši 30-godišnjaka iz Moldavije s dozvolom boravka u Njemačkoj i 36-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine koji je autom krenuo prema policajki pa je ona skokom u stranu izbjegla nalet.

Oglas

Dvojicu krijumčara stranih državljana uhvatili su policijski službenici zaduženi za suzbijanje krijumčarenja migranata 19. i 20. ožujka, na području Duge Rese i općine Generalski Stol.

Policijska uprava karlovačka izvijestila je da je državljanin Moldavije zaustavljen 19. ožujka u večernjim satima dok je upravljao osobnim automobilom mađarskih registracija.

Prevozili migrante koji su ušli pješice u RH

Dan kasnije zaustavljen je i automobil slovenskih registracija kojim je, kako se kasnije ispostavilo upravljao državljanin BiH. Kad mu je policajka počela prilaziti ne bi li utvrdila njegov identitet, naglo je krenuo automobilom u njezinom smjeru i ona je skokom izbjegla izravan nalet, izvijestila je policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su obojica u vozilu prevozila strane državljane koji su pješice nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Predani su pritvorskom nadzorniku te su obojica prijavljena zbog krijumčarenja migranata, a stariji i zbog prisile prema službenoj osobi.

U policiji kažu da će prema obojici biti postupano i sukladno odredbama Zakona o strancima, te da je prema migrantima postupano sukladno odredbama Zakona o strancima i Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Teme
krijumčari migranata migranti napad na policajca napad na policiju

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ