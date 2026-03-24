Oglas

FACEBOOK "RATNICI"

Optužen 66-godišnjak koji je prijetio Daliji Orešković, imao je i automatsko oružje

author
N1info
|
24. ožu. 2026. 09:19
N1

Zbog prijetnji saborskoj zastupnici Daliji Orešković optužen je 66-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Požegi, a uz optužbu za prijetnju, prijavljen je i za nedozvoljeno držanje automatskog oružja.

Oglas

Optuženi 66-godišnjak je druga osoba uhićena i prijavljena zbog prijetnji Daliji Orešković. Prošlog studenog prijavljen je i 27-godišnjak s područja Dubrovnika koji joj je prijetio smrću preko Facebooka.

Kako se navodi u priopćenju požeškog državnog odvjetništva, optužnicom se okrivljenika tereti da je 26. siječnja 2026., preko društvene mreže Facebook, tri puta objavio poveznicu s fotografijom jedne zastupnice u Hrvatskom saboru, s komentarima ozbiljnog prijetećeg sadržaja na njezinu štetu.

Tereti ga se i da je u siječnju 2026., u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije držanje je građanima zabranjeno.

U optužnici je predloženo protiv okrivljenika produljiti istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).

Pročitajte još

Teme
Dalija Orešković Facebook prijetnje prijetnje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ