Optužen 66-godišnjak koji je prijetio Daliji Orešković, imao je i automatsko oružje

Zbog prijetnji saborskoj zastupnici Daliji Orešković optužen je 66-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Požegi, a uz optužbu za prijetnju, prijavljen je i za nedozvoljeno držanje automatskog oružja.

Optuženi 66-godišnjak je druga osoba uhićena i prijavljena zbog prijetnji Daliji Orešković. Prošlog studenog prijavljen je i 27-godišnjak s područja Dubrovnika koji joj je prijetio smrću preko Facebooka.

Kako se navodi u priopćenju požeškog državnog odvjetništva, optužnicom se okrivljenika tereti da je 26. siječnja 2026., preko društvene mreže Facebook, tri puta objavio poveznicu s fotografijom jedne zastupnice u Hrvatskom saboru, s komentarima ozbiljnog prijetećeg sadržaja na njezinu štetu.

Tereti ga se i da je u siječnju 2026., u krugu obiteljske kuće posjedovao automatsko oružje čije držanje je građanima zabranjeno.

U optužnici je predloženo protiv okrivljenika produljiti istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).