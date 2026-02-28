svjestan rizik
Smrtonosna putovanja: Kako izbjeglice i migranti riskiraju sve ne bi li došli do Europe
Prelazak u Europu nudi nadu, ali izbjeglice izlaže opasnosti, dok zlostavljanja milicija i dalje traju u nesigurnoj Libiji.
Nova godina nije još ni dva mjeseca odmakla, a već je više od 560 ljudi nestalo u Sredozemnom moru pokušavajući stići do Europe, što upućuje na to da bi ovo mogla biti jedna od najsmrtonosnijih godina dosad. Najmanje 500 njih nestalo je prelazeći iz Libije, Tunisa i Alžira prema Europi koja ih i dalje pokušava prisilno vraćati, piše Al Jazeera.
Priče o onima koji su izgubljeni na moru, od kojih su mnogi putovali u čamcima koji nude minimalnu zaštitu od valova, otkrivaju razmjere njihove patnje. Početkom veljače prijavljeno je da su 53 osobe, među njima i dvije bebe, poginule ili nestale nakon što se njihov brod prevrnuo kod obale libijskog grada Zuwara. Spašene su samo dvije žene, obje iz Nigerije.
Nekoliko tjedana ranije, dok je neuobičajeni ciklon zahvatio Sredozemno more, vjeruje se da su stotine, a možda i do tisuću ljudi, očajnički pokušavajući stići do Europe, izgubile živote.
Svjestan rizik
Rizici putovanja u Libiju i kroz nju dobro su poznati migrantima i izbjeglicama. Ipak, oni dolaze.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Ujedinjenih naroda, između kolovoza i listopada 2025. u Libiji je identificirano najmanje 928.000 migranata, koji se nadaju ili ostati u toj sjevernoafričkoj zemlji ili, u mnogim slučajevima, pokušati prijeći u Europu i potražiti bolji život.
No dok čekaju novac za plaćanje prijelaza ili pravu priliku za put, postaju plijen milicija koje kontroliraju velik dio Libije otkako je građanski rat zemlju lišio stabilne i jedinstvene vlasti.
Izvješće Ureda UN-a za ljudska prava, objavljeno u veljači, oslikalo je sumornu sliku života izbjeglica i neregularnih migranata u Libiji. Istraživači su opisali okruženje u kojem krijumčari i naoružane skupine nekažnjeno provode široko rasprostranjena i sustavna zlostavljanja migranata. Ta „teška kršenja i zlostavljanja razvila su se u namjerne, profitom vođene prakse koje zajedno čine nemilosrdan i nasilan poslovni model”.
Ola, 25-godišnjak iz Freetowna u Sierra Leoneu, jedan je od tisuća koji su pali kao žrtve libijskih milicija. Govoreći iz Tripolija, glavnog grada Libije, Ola je opisao kako su ga tukli i držali zatočenog pripadnici jedne milicije u Zuwari, na zapadu zemlje.
Ola kaže da mu se ruka još uvijek nije oporavila nakon što su ga u ljeto 2024. udarili željeznom šipkom prije nego što su ga pritvorili. U pritvoru je proveo tri mjeseca, trpeći prisilni rad i redovita premlaćivanja — onoliko koliko je njegovim roditeljima trebalo da posude 700 dolara koje su njegovi otmičari tražili za njegovo oslobađanje.
„Uvjeti su bili jako loši“, rekao je o vremenu provedenom u pritvoru, trljajući ozlijeđenu ruku. „Bilo je puno patnje. Jeli smo kruh, a ponekad smo morali piti vodu koju su nam dali za pranje. Bila je jako loša; bila je slana.”
„U svojoj zemlji nisam imao reputaciju osobe koja riskira“, rekao je Ola.
„Nisam se družio s lošim ljudima. Nikada nisam učinio ništa ilegalno“, nastavio je. „Znam da je ovo opasno, ali bolje je nego ondje odakle dolazim.”
Mubarak, 31-godišnjak iz Sudana, nije drugačiji. Pobjegao je 2023. od borbi u blizini svog sela kraj Nyale u Darfuru, prelazeći kopnenim putem u Libiju preko Čada. Poput Ole, Mubarak je opisao kako su ga zatočili, tukli i prisiljavali na rad pripadnici jedne od libijskih milicija, prije nego što je oslobođen.
Mubarak također zna rizike nastavka puta prema Europi i spreman ih je prihvatiti. Gorko se nasmijao: „Znam da je prijelaz [u Europu] opasan. [Ali] samo me novac zaustavlja. U duši znam da je Libija jednako opasna kao i Sudan, ali kamo da idem?”
Bez odvraćanja za očajne
Za one koji su spremni staviti život na kocku na, prema IOM-u, najopasnijoj migracijskoj ruti na svijetu, europske politike odvraćanja znače malo.
Ipak, europske države najizloženije polascima iz Tunisa i Libije, ponajprije Italija, usvojile su sve strože mjere. Prema novom talijanskom zakonu usvojenom ranije ovog mjeseca, zemlja može na neodređeno vrijeme zabraniti brodovima ulazak u svoje vode „u slučajevima ozbiljnih prijetnji javnom poretku ili nacionalnoj sigurnosti”.
Nadalje, zakon omogućuje Italiji da zaustavi brodove i pošalje putnike u treće zemlje s kojima ima sporazume o preuzimanju, poput Albanije, bez naznaka da bi vlasti provjeravale potrebe za zaštitom, ranjivosti ili fizičko i mentalno zdravstveno stanje osoba. Europski parlament također je odobrio izmjene pravila o azilu koje državama članicama dopuštaju prebacivanje tražitelja azila u „sigurne treće zemlje”.
Koliko su te mjere učinkovite u smanjenju broja migranata tek će se vidjeti. Unatoč talijanskoj vladi izabranoj 2022. djelomično na temelju protumigrantske platforme, broj dolazaka ostaje tvrdoglavo visok: više od 63.000 ljudi usudilo se pokušati 2025., gotovo jednako kao i prethodne godine.
„Zašto ljudi poduzimaju ove ekstremne rizike jedno je od velikih pitanja“, rekla je Ahlam Chemlali, stručnjakinja za migracije sa Sveučilišta Aalborg u Danskoj, koja je provela opsežna terenska istraživanja među neregularnim migrantima duž tunisko-libijske granice.
Chemlali je opisala razgovore sa ženama u pograničnom području koje su znale, a u mnogim slučajevima i same iskusile, opasnosti migracije iz prve ruke.
„Rekle su mi da su ondje [na granici] već mrtve, i u pravu su. To je društvena smrt, kada ljudi nemaju budućnost“, rekla je. „Sve im je uskraćeno, pa je preuzimanje tih rizika jedan od načina da ponovno steknu barem malo kontrole nad svojim životima. One razumiju što rade. EU je uložila milijune u informativne kampanje, ali perspektiva ostajanja u limbu bez budućnosti čini se gorom. To je osobito istinito za žene s djecom. Prisutnost djece može biti snažan motivator, ali naravno, ona također povećava rizike.”
U Olinu slučaju, želja za dolaskom u Europu nepokolebljiva je. Žudi za vladavinom prava – za bilo čim što bi dovelo do posljedica za one koji nad njim čine nasilje.
„Život u Europi bio bi nevjerojatan“, rekao je, a ton mu se pritom razvedrio. „Bio bih siguran. Ondje nema nasilja. Ako ga i ima, kažnjava se zakonom.
„Obrazovao bih se, a zatim pronašao posao.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare