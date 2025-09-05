Očevid u tijeku
Lančani sudar na brzoj cesti kod Splita: Sudarila se četiri automobila
N1 Info
|
05. ruj. 2025. 22:56
|
0komentara
Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju da nema ozlijeđenih osoba, a promet se odvija usporeno.
Oglas
Oko 17.30 sati je došlo do lančanog sudara četiri osobna automobila na brzoj cesti u Kaštel Sućurcu u smjeru Trogira, javlja Slobodna Dalmacija.
Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju da nema ozlijeđenih osoba, a promet se odvija usporeno.
Očevid je u tijeku.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas