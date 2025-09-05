Oglas

Očevid u tijeku

Lančani sudar na brzoj cesti kod Splita: Sudarila se četiri automobila

N1 Info
05. ruj. 2025. 22:56
trokut na cesti
Pixabay / Ilustracija

Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju da nema ozlijeđenih osoba, a promet se odvija usporeno.

Oko 17.30 sati je došlo do lančanog sudara četiri osobna automobila na brzoj cesti u Kaštel Sućurcu u smjeru Trogira, javlja Slobodna Dalmacija.

Očevid je u tijeku.

