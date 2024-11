Odvjetnik Hrvoja Petrača: To što su se našli izvan Hrvatske nije stvar dojave nego puke slučajnosti

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Osumnjičeni šef Klinike za neurokirurgiju u KBC Sestre milosrdnice Krešimir Rotim koji se brani sa slobode, sutra se ujutro vraća na posao, a vraćaju li se osumnjičeni članovi obitelji Petrač u Hrvatsku? Odvjetnik Novice Petrača najavio je za danas njegov povratak, dok je za njegovim ocem Hrvojem, šefom zločinačke organizacije kako su ga označili europski tužitelji, raspisan Europski uhidbeni nalog.

U javnost su procurile i WhatsApp poruke koje otkrivaju razmjere kriminalne hobotnice. Slučaj povezan s bivšim ministrom Berošem i petoricom osumnjičenih izazvao je spor između USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja oko nadležnosti. Sada glavni državni odvjetnik Ivan Turudić treba odlučiti tko će nastaviti istraživati slučaj prodaje medicinskih uređaja bolnicama.

RTL je razgovarao s Petračevim odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem.

Zašto pretpostavljate da će EPPO ovaj slučaj prepustiti USKOK-u?

“Zato što je zakon takav. O sukobu nadležnosti odlučuje glavni državni odvjetnik, a to je Turudić i vrlo mi je lako za pretpostaviti kakva će biti odluka. Ono što je važnije od svega toga skupa je da je ovdje problem u sukobu koncepcija. EPPO stvara nekakvu zločinačku organizaciju tamo gdje je nema jer je on fasciniran Petračima. Njemu su Petrači u fokusu što mislim da je za ovu državu manje važno. S druge strane USKOK istražuje tko prima mito. USKOK se bavi onima koji primaju mito, a ne onima koji ga daju. Mislim da je za cijelu zemlju puno važniji koncept koji ima USKOK jer se u javnosti stvori narativ da oni nešto izbjegavaju i da nekoga štite. Potpuno su drugačiji koncepti. EPPO ide na nekakvu zločinačku organizaciju, njima su bitni Petrači, a USKOK-u oni koji u sustavu primaju mito, sami zaključite što je za nas važnije.”

Novica Petrač će se danas predati: Njegov otac i brat još uvijek su izvan Hrvatske Odvjetnik Novice Petrača: Ne mogu otkriti gdje je moj klijent, ali bit će dostupan u najskorije vrijeme

Novica Petrač je rekao da se danas vraća u Hrvatsku, hoće li to učiniti i vaš klijent, njegov otac Hrvoje Petrač?

“To, nažalost ne mogu komentirati. Naši razgovori su privatni i nešto što ću zadržati za sebe.”

Gdje je on sada je li u bijegu?

“To vam još manje mogu reći. Nije u bijegu.”

Jeste li pripremili obranu?

“Ono što je simpatično u cijelom ovo slučaju, to je ono na što sam već upozoravao kada je Lex AP donio, ja još nisam vidio spis. Ja ono što znam, znam iz novina koje su vrlo dobro opremljene i informirane iz sustava o tome što se nekome stavlja na teret i koji su dokazi. Obranu jedino mogu pripremiti po onome što sam pročitao u novinama. Dobro ćemo pripremiti obranu i sigurno ćemo razbistriti tu cijelu maglu koja se stvorila oko ove priče.”

Jesu li oni imali dojavu s obzirom na to da su se baš u istom trenutku sva trojica našla izvan Hrvatske?

“Činjenica je ako bilo što znate o njima da jako puno putuju i da rade vani. To što su se u tom trenutku našli izvan Hrvatske nije stvar dojave nego puke slučajnosti.”

Kakva je daljnja procedura?

“Mi ćemo iskopirati spis, vidjeti tko je nadležan i koncentrirati se na ono što slijedi, a to je razbijanje ovog cijelog koncepta zločinačke organizacije koji je u ovom predmetu suvišan i nepostojeći. Ovaj dio poslovanja koji se odnosi na ove tri inkriminirane stvari samo mali dio poslovanja te firme kojom se inkriminira Petrač i Pozder.”

Kako komentirate ove poruke koje su procurile?

“Mislim da je svima jasno tko je to dao. Obrana i sud ih nemaju dakle mogu doći samo s jedne adrese. Iako ja ne smatram da je to nelegitimno. Dakle, EPPO se potpuno legitimno bori za ono što misle da je njihov interes. Ako su to oni napravili sretno im bilo. Nemam ništa protiv toga, ali mislim da država griješi kada obrani oduzima pravo da se bori na isti takav način.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ne smiruju se reakcije nakon Bidenove odluke o dubokim udarima u Rusiju, reagirao i Trumpov sin: “Prokleti bili” Što vaš kućni broj otkriva? Svađe su česte u domu s ovim brojem