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Šestorica mladića u dobi od 17 do 20 godina osumnjičena su da su tijekom nogometne utakmice Varaždina i Hajduka u kolovozu ove godine zapalila 75 plastičnih sjedalica na gostujućoj tribini i protiv njih će biti podnesene kaznene prijave, priopćila je u četvrtak varaždinska policija.

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U policiji ističu da su mladići 2. kolovoza oko 20 sati, tijekom utakmice prvog kola SuperSport HNL-a između NK Varaždina i HNK Hajduka, u 80. minuti aktivirali pirotehnička sredstva kojima su potom zapalili plastične sjedalice na tribini namijenjenoj gostujućim navijačima.

Zbog izazvanog požara oštećeno je 75 sjedalica. Osumnjičeni su se tijekom incidenta pokušali maskirati kako bi prikrili svoj identitet, no policija ih je naknadno otkrila.

Protiv mladića će biti podnesene kaznene prijave

Uoči tog susreta Torcida je pozvala na bojkot kupnje ulaznica zbog, kako su naveli, previsokih cijena, loših sanitarnih uvjeta na gostujućoj tribini i načina na koji su navijači ograđeni.

NK Varaždin je potom snizio cijene ulaznica za gostujuće navijače kako bi se smirile tenzije, no neki su od njih na kraju utakmice ipak izazvali incident.

Protiv šestorice mladića bit će podnesene kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima, kažu u policiji.