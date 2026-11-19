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Treba li božićnica postati zakonska obveza? Rezultati ankete otkrivaju što žele građani
Čak 90 posto građana želi da božićnica postane zakonsko pravo svakog radnika u Hrvatskoj, pokazala je anketa koju je u četvrtak objavio portal MojPosao.
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U Sloveniji je od prošle godine zakonom uređeno da su poslodavci dužni radnicima isplatiti takozvani zimski regres u visini polovice slovenske minimalne plaće, a potaknuta i time, tvrtka Alma Career Croatia, poznata po portalu MojPosao, provela je anketu među više od 300 građana s pitanjem treba li isplata božićnice postati zakonska obveza i u Hrvatskoj.
Da bi svaki radnik trebao imati zakonsko pravo na božićnicu, smatra 90 posto sudionika ankete, pri čemu mnogi božićnicu vide kao priznanje za trud koji ulažu tijekom cijele godine.
Tu je još i osam posto anketiranih koji bi podržali obveznu isplatu, uz iznimke za poslodavce u financijskim poteškoćama. Tek dva posto anketiranih smatra da bi svaki poslodavac trebao sam odlučiti hoće li isplatiti božićnicu.
Po pitanju iznosa božićnice, više sudionika spomenulo je iznos od 500 eura, a među prijedlozima su bili i iznosi od 300, 700, 800 i 1.000 eura.
Neki bi propisali i kako se iznos određuje, pa tako jedan sudionik predlaže da božićnica bude barem u visini minimalne bruto plaće, dok drugi smatra da bi trebala iznositi koliko i jedna mjesečna plaća radnika, navodi MojPosao.
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