U Sloveniji je od prošle godine zakonom uređeno da su poslodavci dužni radnicima isplatiti takozvani zimski regres u visini polovice slovenske minimalne plaće, a potaknuta i time, tvrtka Alma Career Croatia, poznata po portalu MojPosao, provela je anketu među više od 300 građana s pitanjem treba li isplata božićnice postati zakonska obveza i u Hrvatskoj.