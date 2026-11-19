Open AI / ChatGPT

Preporuka za preventivno prokuhavanje vode za piće i pripremu hrane u Rijeci i okolici i dalje je na snazi, iako je na izvorištima smanjena mutnoća vode te je u tijeku ispiranje vodosprema i vodoopskrbne mreže, izvijestili su u četvrtak iz Vodovoda i kanalizacije (VIK).

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Iz VIK-a su obavijestili da je na izvorištima koja se koriste za vodoopskrbu Rijeke i tzv. riječkog prstena zabilježeno smanjenje mutnoće vode, čime su stvoreni uvjeti za ispiranje vodoopskrbnog sustava radi normalizacije vodoopskrbe.

Ispiranje će se provoditi postupno po pojedinim područjima i trajat će više dana, tijekom ispiranja provodi se kontrola kvalitete vode, a daljnje aktivnosti određuju se prema rezultatima mjerenja i laboratorijskih ispitivanja.

Na područjima na kojima se provodi ispiranje moguće je privremeno smanjenje tlaka vode, osobito na višim etažama zgrada, a zbog kontroliranog ispuštanja vode iz hidranata moguće je otjecanje većih količina vode po prometnicama pa se svi sudionici u prometu pozivaju na dodatan oprez.

Iz VIK-a ističu kako su, prema dosadašnjim rezultatima ispitivanja, uzorci isporučene vode mikrobiološki ispravni ali, zbog moguće povećane mutnoće vode, preporuka preventivnog prokuhavanja vode za piće i pripremu hrane ostaje na snazi do izdavanja službene obavijesti o njezinu ukidanju.

Vodu za piće i pripremu hrane treba prokuhavati najmanje tri minute te ju ohladiti i čuvati na hladnome mjestu, u čistoj i poklopljenoj posudi. Voda iz vodoopskrbnog sustava može se koristiti za tuširanje, osobnu higijenu i ostale sanitarne potrebe, naveli su iz VIK-a.

Preporuka za preventivno prokuhavanje vode izdana je zbog obilnih oborina koje su uzrokovale zamućenja vode na izvorištima, a na snazi je od 12. studenoga.