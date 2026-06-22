tri osobe ozlijeđene
Kaos na autocesti A1: Muškarci se potukli u zaustavnoj traci
Karlovačka policija izvijestila je da je noćas uhitila dvojicu muškaraca, starosti 34 i 60 godina, koji su na autocesti A1 na području općine Netretić narušavali javni red i mir.
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"Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da su obojica počinila prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer su jučer navečer na autocesti A1 na području općine Netretić, nezadovoljni načinom vožnje, zaustavili svoja vozila u zastavnoj traci u neposrednoj blizini odmorišta, izašli iz vozila i prvo se verbalno, a potom i fizički međusobno sukobili u blizini prometnih traka autoceste A1 kojima je u tom trenutku bio pojačan promet vozila te je postojala opasnost od naleta vozila na iste.
Kako bi spriječila daljnji sukob dvojice muškaraca, 64-godišnja putnica iz vozila 34-godišnjaka, izašla je iz vozila i stala između njih u namjeri da ih razdvoji, no pritom ju je 60-godišnjak odgurnuo te su svi troje pali na tlo zaustavne trake. U događaju je svo troje lakše ozlijeđeno", izvijestila je policija.
U optužnom prijedlogu za osumnjičene muškarce zatraženo je izricanje novčane kazne od najmanje 700 eura za svakoga. Nadležni sud to je i prihvatio te ih proglasio krivima i izrekao im svakom po 700 eura novčane kazne.
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