Kaos na autocesti A1: Muškarci se potukli u zaustavnoj traci

"Kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da su obojica počinila prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer su jučer navečer na autocesti A1 na području općine Netretić, nezadovoljni načinom vožnje, zaustavili svoja vozila u zastavnoj traci u neposrednoj blizini odmorišta, izašli iz vozila i prvo se verbalno, a potom i fizički međusobno sukobili u blizini prometnih traka autoceste A1 kojima je u tom trenutku bio pojačan promet vozila te je postojala opasnost od naleta vozila na iste.