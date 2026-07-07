Troje uhićenih
Tučnjava na porečkoj rivi: Teško ozlijeđena dvojica maloljetnika
Porečka policija prijavila je trojicu mladića zbog sumnje da su sudjelovali u tučnjavi na gradskoj rivi u kojoj su dvojica maloljetnika zadobila teške tjelesne ozljede.
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Kako je izvijestila Policijska uprava istarska, osumnjičeni su predani u pritvorsku jedinicu nakon događaja koji se zbio na porečkoj rivi.
Prema policijskim informacijama, sumnja se da su prijavljeni mladići 20. lipnja oko 3 sata ujutro sudjelovali u fizičkom sukobu na rivi.
U tom je sukobu teško ozlijeđen maloljetni slovenski državljanin, dok se naknadno liječnicima obratio i maloljetni hrvatski državljanin, kojemu su također utvrđene teške tjelesne ozljede.
Policija je kriminalističkim istraživanjem najprije utvrdila sumnju da su u tučnjavi sudjelovali 18-godišnjak i jedan maloljetnik. Nakon što je nad njima završeno istraživanje, obojica su uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu policije.
Daljnjim postupkom policijski službenici utvrdili su sumnju da je u istom kaznenom djelu sudjelovao i 24-godišnjak. On je 4. srpnja priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska eventualnih drugih sudionika te utvrđivanja svih okolnosti događaja.
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