Oglas

Troje uhićenih

Tučnjava na porečkoj rivi: Teško ozlijeđena dvojica maloljetnika

author
N1info
|
07. srp. 2026. 10:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
porečka riva
Sanjin Strukic/PIXSELL

Porečka policija prijavila je trojicu mladića zbog sumnje da su sudjelovali u tučnjavi na gradskoj rivi u kojoj su dvojica maloljetnika zadobila teške tjelesne ozljede.

Oglas

Kako je izvijestila Policijska uprava istarska, osumnjičeni su predani u pritvorsku jedinicu nakon događaja koji se zbio na porečkoj rivi.

Prema policijskim informacijama, sumnja se da su prijavljeni mladići 20. lipnja oko 3 sata ujutro sudjelovali u fizičkom sukobu na rivi.

U tom je sukobu teško ozlijeđen maloljetni slovenski državljanin, dok se naknadno liječnicima obratio i maloljetni hrvatski državljanin, kojemu su također utvrđene teške tjelesne ozljede.

Policija je kriminalističkim istraživanjem najprije utvrdila sumnju da su u tučnjavi sudjelovali 18-godišnjak i jedan maloljetnik. Nakon što je nad njima završeno istraživanje, obojica su uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu policije.

Daljnjim postupkom policijski službenici utvrdili su sumnju da je u istom kaznenom djelu sudjelovao i 24-godišnjak. On je 4. srpnja priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska eventualnih drugih sudionika te utvrđivanja svih okolnosti događaja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
nasilje poreč poreč tučnjava tučnjava poreč

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ