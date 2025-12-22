Oglas

OTELO SE KONTROLI

Kaos na ZET-ovom božićnom domjenku: Skidali se goli pa pretukli članove benda

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 13:30
PXL_211025_140530271
Goran Stanzl / Pixsell

Božićni domjenak Sindikata ZET-a, održan 19. prosinca u Rugvici, pretvorio se u potpuni kaos.

Oglas

Jer, ono što je trebala biti svečana proslava za najmanje 460 uzvanika, eskaliralo je u razuzdanu zabavu s plesom na stolu, a potom i u brutalnim fizičkim napadom na članove benda. Snimke napada su se proširile društvenim mrežama.

Na jednoj od snimaka, uzvanik se penje na stol, spušta hlače i pleše gol dok ga dio okupljenih bodri smijehom i povicima.

Kasnije iste večeri situacija je dodatno eskalirala. Tijekom nastupa benda Joy više je gostiju fizički nasrnulo na njegove članove. U napadu je jedan od njih zadobio teške tjelesne ozljede glave i trupa, uključujući posjekotine koje su zahtijevale šivanje, a imao je i podljeve na licu te prijelom nekoliko rebara.

Policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje, prenosi Index.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ZET domjenak party tučnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ