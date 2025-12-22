OTELO SE KONTROLI
Kaos na ZET-ovom božićnom domjenku: Skidali se goli pa pretukli članove benda
Božićni domjenak Sindikata ZET-a, održan 19. prosinca u Rugvici, pretvorio se u potpuni kaos.
Jer, ono što je trebala biti svečana proslava za najmanje 460 uzvanika, eskaliralo je u razuzdanu zabavu s plesom na stolu, a potom i u brutalnim fizičkim napadom na članove benda. Snimke napada su se proširile društvenim mrežama.
Na jednoj od snimaka, uzvanik se penje na stol, spušta hlače i pleše gol dok ga dio okupljenih bodri smijehom i povicima.
Kasnije iste večeri situacija je dodatno eskalirala. Tijekom nastupa benda Joy više je gostiju fizički nasrnulo na njegove članove. U napadu je jedan od njih zadobio teške tjelesne ozljede glave i trupa, uključujući posjekotine koje su zahtijevale šivanje, a imao je i podljeve na licu te prijelom nekoliko rebara.
Policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje, prenosi Index.
