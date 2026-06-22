Brutalan napad u centru Slavonskog Broda: Uhićena četvorica mladića, jedan muškarac ozlijeđen oštrim predmetom

Nakon saznanja za događaj nastavljen je rad policijskih službenika i Županijskog državnog odvjetništva te je na mjestu događaja obavljen očevid. Utvrđeno je da su navedenog dana, oko 3 sata, nepoznate osobe ozlijedile dvije osobe u dobi od 40 i 33.

Policijski službenici su ubrzo došli do saznanja o počiniteljima kaznenih djela. Radi se o 21-godišnjaku i 20-godišnjaku koji su pronađeni i uhićeni isti dan na području Policijske uprave brodsko-posavske, te dvojici 21-godišnjaka koji su pronađeni i uhićeni (21. lipnja) na području Policijske uprave osječko-baranjske.