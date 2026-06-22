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Val nasilja

Brutalan napad u centru Slavonskog Broda: Uhićena četvorica mladića, jedan muškarac ozlijeđen oštrim predmetom

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22. lip. 2026. 11:58
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policijski službenici su ubrzo pronašli i uhitili četiri osobe koje su u Slavonskom Brodu tjelesno napale dvojicu muškaraca i teško ih ozlijedili.

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Nakon saznanja za događaj nastavljen je rad policijskih službenika i Županijskog državnog odvjetništva te je na mjestu događaja obavljen očevid. Utvrđeno je da su navedenog dana, oko 3 sata, nepoznate osobe ozlijedile dvije osobe u dobi od 40 i 33.
Policijski službenici su ubrzo došli do saznanja o počiniteljima kaznenih djela. Radi se o 21-godišnjaku i 20-godišnjaku koji su pronađeni i uhićeni isti dan na području Policijske uprave brodsko-posavske, te dvojici 21-godišnjaka koji su pronađeni i uhićeni (21. lipnja) na području Policijske uprave osječko-baranjske.

Kriminalističkim istraživanjem nad istima je potvrđena osnovana sumnja u počinjenje kaznenih djela teške tjelesne ozljede, sudjelovanja u tučnjavi i ubojstva u pokušaju. Dakle, utvrđeno je da su osumnjičeni tjelesno napali 41-godišnjaka udarajući ga, kao i 33-godišnjaka, kojega je jedan 21-godišnjak ozlijedio oštrim predmetom.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ozljede okvalificirane kao teške tjelesne ozljede.

Temeljem naloga Županijskog suda pretraženi su domovi i prostori, koje koriste osumnjičeni te su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenim kaznenim djelima.

Policijski službenici su 20-godišnjaka i trojicu 21-godišnjaka uz kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.

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Teme
teška tjelesna ozljeda tučnjava uhićenje napad policija slavonski brod

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