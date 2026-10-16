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DRAMA NA AUTOCESTI

Metak probio staklo sanitetskog vozila na A3 i ranio medicinskog tehničara?

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N1 Info
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16. lis. 2026. 20:21
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Ilustracija: Dusko Marusic/PIXSELL

Medicinski tehničar ozlijeđen je u petak na autocesti A3 kod Brodskog Stupnika nakon što je, prema neslužbenim informacijama, metak probio bočno staklo sanitetskog vozila u kojem se nalazio.

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Incident se dogodio tijekom vožnje dionicom između Lužana i Slavonskog Broda. Policija je upoznata sa slučajem i utvrđuje okolnosti događaja, piše portal SB Online.

Ozlijeđeni medicinski tehničar prevezen je u Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu. Iz bolnice su za SBOnline potvrdili da je zadobio ozljedu šake, ali ona, srećom, nije toliko ozbiljna da bi zahtijevala bolničko liječenje.

Očekuje se da će biti otpušten iz bolnice nakon završetka medicinske obrade.

Policija utvrđuje okolnosti

Policija bi se o slučaju trebala naknadno službeno očitovati. Kriminalističkim istraživanjem trebalo bi se utvrditi je li sanitetsko vozilo doista pogodio metak iz vatrenog oružja te tko bi mogao biti odgovoran za incident.

Teme
a3 autocesta a3 medicinski tehničar pucnjava sanitetsko vozilo

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