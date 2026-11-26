povećana mutnoća
Zbog obilne kiše voda nije za piće u dijelu Dubrovnika i Župe dubrovačke
Zbog obilne kiše došlo je do povećane mutnoće vode na izvorištima Palata, Šumet i Zavrelje pa se voda ne preporučuje za piće u dubrovačkim naseljima Vrbica, Štikovica, Šumet te Mali i Veliki Zaton, kao i u zapadnom dijelu Župe dubrovačke, izvijestio je u četvrtak Vodovod Dubrovnik.
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Vodu je prije uporabe potrebno pustiti da se istaloži, a tekućinu iznad taloga prokuhati. U suradnji s lokalnim vatrogasnim postrojbama Vodovod je osigurao opskrbu pitkom vodom iz dviju cisterni.
Mutnoća vode u ostalim dijelovima sustava Palate, odnosno naselja Orašac, Brsečine, Trsteno, Gornja sela i Majkovi te Elafitski otoci, unutar je dopuštenih vrijednosti te se može koristiti za piće.
Kontrola i dezinfekcija provode se redovito, a o svim promjenama Vodovod će pravodobno obavijestiti.
Vodovod Dubrovnik zahvaća vodu sa sedam izvorišta. Na području Dubrovnika četiri su izvorišta (Ombla, Palata, Šumet i Račevica), u Župi dubrovačkoj dva (Zavrelje i Duboka Ljuta), a u Dubrovačkom primorju jedno (Nereze).
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