crna kronika
Muškarac u Karlovcu uhićen zbog spolne zloupotrebe djeteta
Karlovačka policija potvrdila je u četvrtak da je provela kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i da je predan pritvorskom nadzorniku.
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Osumnjičeni je potom odveden na Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu uz kaznenu prijavu.
Prema pisanju lokalnih medija navodno je riječ o treneru borilačkih sportova.
KAportal neslužbeno doznaje da je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
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