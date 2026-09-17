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crna kronika

Muškarac u Karlovcu uhićen zbog spolne zloupotrebe djeteta

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Hina
|
17. ruj. 2026. 09:50
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Shutterstock

Karlovačka policija potvrdila je u četvrtak da je provela kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i da je predan pritvorskom nadzorniku.

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Osumnjičeni je potom odveden na Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu uz kaznenu prijavu.

Prema pisanju lokalnih medija navodno je riječ o treneru borilačkih sportova.

KAportal neslužbeno doznaje da je riječ o treneru borilačkih sportova, dobitniku više priznanja za dugogodišnji rad na promicanju sporta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

Teme
crna kronika hrvatska karlovac policija

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