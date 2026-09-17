novi pritisak
Štern: Goriva će biti, ali cijene bi mogle nastaviti rasti
Blokada prometa Hormuškim tjesnacem, ukrajinski napadi na ruska naftna postrojenja te nedavni napadi Hutista na saudijski naftovod poremetili su globalno tržište energenata. Energetski stručnjak Davor Štern komentirao je za HRT situaciju i posljedice koje bi mogla osjetiti i Hrvatska.
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Cijene nafte ponovno su počele rasti, istaknuo je u razgovoru za HRT energetski stručnjak Davor Štern, dodavši kako "začudo ne rastu onoliko koliko bi čovjek očekivao" s obzirom na situaciju.
Prema Šternovim riječima, ono što zabrinjava je činjenica da je ovo pitanje otvoreno dugoročno. Iako se i prije znalo dogoditi da cijena skoči na 140 dolara po barelu, to je bilo kratkotrajno. Sad pak, ističe, omanska nafta košta oko 132 dolara po barelu
"Približavamo se onim graničnim cijenama koje ekonomija još može trpjeti bez ogromnih posljedica, ali ne možemo očekivati u ovom sveukupnom sukobu, u kojem je energetika osnova, da će se stanje brzo popraviti", dodao je.
Turbulentna situacija
Štern trenutačnu situaciju ocjenjuje najturbulentnijom koju je ikad vidio.
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"Nikad nije bilo tako. Uvijek je bilo negdje na nekom mjestu nekakvo žarište koje se brzo ugasilo jer su svi bili zainteresirani za to. Koalicije su se stvarale za vrijeme krize u Sueskom kanalu, a sada su svi protiv svih", kaže.
"Ovo danas liči na neku dječju igru potapanja brodova, danas ću ja tvoj, a sutra ćeš ti moj. Promet kroz Hormuz je pao ispod 50 posto u odnosu na što je bio prije", dodaje.
Smatra i da je oštećenje naftovoda Istok-Zapad u Saudijskoj Arabiji nešto "što se nikad prije nije moglo vidjeti".
"Satelitske snimke pokazuju da su ogromne količine nafte istekle dok se naftovod nije zatvorio. Naravno, on se da popraviti, ali ne postoji nikakva garancija da ga sutra opet neka raketa neće pogoditi", kazao je.
Štern je ustvrdio kako europske zemlje "teško mogu naći druge dobavne pravce", s obzirom na to da nema novih nalazišta nafte. Prema njegovim riječima, vidi se "jedna velika nervoza", osobito na Dalekom Istoku koji je najugroženiji trenutnom situacijom.
Rast cijena
Štern je ocijenio kako možemo očekivati daljnje povećanje cijena benzina i dizela u Hrvatskoj.
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"Mi slijedimo tržišta, a tržišta rade što rade. Burze su se opet vratile svojim tradicionalnim kladioničarskim metodama, nije toliki nedostatak dizela koliko su očekivanja da ga neće biti potjerala cijenu prema gore", naglasio je.
"U Hrvatskoj će isto sigurno biti poremećaja, ali mi imamo idealne uvjete, imamo naftnu luku u Omišlju, imamo rafineriju koja je na obali i nafta je raspoloživa. Ona može biti samo skuplja, ali je raspoloživa, prema tome problema s derivatima ne bi trebalo biti", ustvrdio je.
Štern je ocijenio kako je Vlada dosad "uspješno rješavala problem s cijenama" intervencijom u trošarine i PDV. "Nadam se da će to i ubuduće raditi, međutim i tu postoje budžetska ograničenja", zaključio je.
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