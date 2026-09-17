Rusija gradi sedam "megazatvora": Jedan će biti u Ukrajini

Prema programu, objekti će imati ukupni kapacitet za više od 20.000 zatvorenika, odnosno 5380 mjesta u istražnim zatvorima i 15.120 mjesta u kaznenim kolonijama, piše The Moscow Times, neovisni medij sa sjedištem u Amsterdamu, pozivajući se na revidiranu verziju saveznog programa „Razvoj kaznenog sustava“