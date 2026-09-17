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do 2035.

Rusija gradi sedam "megazatvora": Jedan će biti u Ukrajini

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N1 Info
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17. ruj. 2026. 09:22
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Russian President Vladimir Putin attends a session on day two of the BRICS Summit in New Delhi, India, September 13, 2026.
Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Ruske vlasti planiraju do 2035. izgraditi sedam objekata Federalne službe za izvršenje kazni koji će objedinjavati istražne zatvore i kaznene kolonije različitih stupnjeva sigurnosti, uključujući jedan na trenutačno okupiranom području Hersonske oblasti.

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Prema programu, objekti će imati ukupni kapacitet za više od 20.000 zatvorenika, odnosno 5380 mjesta u istražnim zatvorima i 15.120 mjesta u kaznenim kolonijama, piše The Moscow Times, neovisni medij sa sjedištem u Amsterdamu, pozivajući se na revidiranu verziju saveznog programa „Razvoj kaznenog sustava“

Rusija planira izgraditi te zatvorske komplekse s različitim režimima sigurnosti u Kaluškoj, Astrahanskoj i Tjumenjskoj oblasti, Republici Burjatiji, Zabajkalskom kraju te na okupiranom dijelu ukrajinske Hersonske oblasti, prenosi Ukrajinska Pravda.

Prvi objekt trebao bi biti otvoren u Tatarstanu do 2030. godine.

Rusko Ministarstvo pravosuđa procijenilo je da bi rad zatvorskih kompleksa s različitim režimima sigurnosti „mogao smanjiti troškove smještaja zatvorenika i osumnjičenika za 25 do 30 posto“.

Novi „superzatvori“ trebali bi primjenjivati najnovija organizacijska, inženjerska i informatička rješenja, uz istodobno osiguravanje ugodnih radnih uvjeta za osoblje, izjavio je ranije ruski ministar pravosuđa Konstantin Čujčenko.

Arkadij Gostev, čelnik Federalne službe za izvršenje kazni, istaknuo je da u Rusiji od 1984. godine nije izgrađena nijedna nova kaznena kolonija.

Teme
izgradnja zatvora kazneni sustav rusije okupirana hersonska oblast ruski zatvori zatvorski kompleksi

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