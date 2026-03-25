DOBRO OPREMLJEN
Na Trešnjevci napravio laboratorij za uzgoj konoplje, policija mu pronašla i veće količine kokaina
Zagrebačka policija zaplijenila je veću količinu konoplje i kokaina te otkrila laboratorij za uzgoj droge u stanu 44-godišnjaka na Trešnjevci, nakon čega je protiv njega podnesena kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija u četvrtak.
Oglas
Policija sumnjiči 44-godišnjaka da je u za sada neutvrđenom razdoblju, u kući na području Trešnjevke, uspostavio uvjete za umjetni uzgoj konoplje, koristeći opremu za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka.
Prema navodima policije, ondje je uzgajao konoplju koju je nakon sazrijevanja sušio, prerađivao i pakirao radi daljnje preprodaje.
Sumnja se i da je nabavljao veće količine kokaina, koje je skrivao, vagao i prepakiravao u kući na Trešnjevci, nakon čega ih je preprodavao na ilegalnom tržištu.
Improvizirani laboratorij
Pretragom kuće, provedenom u utorak poslijepodne na temelju naloga, policija je pronašla improvizirani laboratorij s 19 stabljika konoplje visine od 60 do 94 centimetra, četiri pakiranja s ukupno 675 grama konoplje, šest pakiranja s 10,66 grama kokaina te digitalnu vagu.
Protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas