Nakon mjesec dana pronađeno tijelo nestale žene: Navodno se nalazila u septičkoj jami

03. ruj. 2025. 10:45
Policija je pretragom kuće i ispumpvanjem septičke jame pronašla posmrtne ostatke žene koja je nestala 2. kolovoza.

Policija je nakon dvadesetak dana bezuspješne potrage za ženom koja je u Tenji nestala 2. kolovoza, pronašla njene posmrtne ostatke, doznaje 24sata.

Policija je od ranog jutra pretresla cijelu kuću te čak i ispumpala septičku jamu. Nakon nekoliko sati su iz kuće izneseni njeni posmrtni ostaci koji su se, navodno, nalazili u septičkoj jami.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske su poručili tek da su u kući pronađeni određeni tragovi te da sada slijedi detaljna istraga.

Supružnici problematične prošlosti

Susjedi navode da je bračni par živio povučeno u mjestu tek nekoliko godina. Oboje su navodno imali probleme sa zakonom i boravili u zatvoru, a dijete im je oduzeto.

Uzgajali su pit bullove, što je dodatno ograničavalo njihove društvene kontakte, govore susjedi. "On je bio malo problematičan lik. Bili su i u zatvoru oboje. Dobili su i dijete, ali im je oduzeto zbog takvog problematičnog života", kazao je jedan od susjeda za 24sata. 

policija tijelo žene

