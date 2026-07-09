boluje od dijabetesa
Mladi Irac uhićen u Hrvatskoj, javila se majka: "Ne dobiva odgovarajuću medicinsku skrb, situacija je sve gora"
Obitelj 22-godišnjeg Irca Roryja Byrnea, koji boluje od dijabetesa tipa 1 i nalazi se u pritvoru u Hrvatskoj, tvrdi da mu je hitno potrebna bolnička skrb.
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Byrne je u Hrvatsku doputovao s grupom prijatelja, gdje su se našli u sukobu s drugom skupinom ljudi.
Prema dostupnim informacijama, intervenirali su policajci u civilu, nakon čega su Byrne i jedan njegov prijatelj uhićeni i pritvoreni.
Dok je njegov prijatelj u međuvremenu pušten na slobodu, Byrne je i dalje u pritvoru.
"Svi njegovi prijatelji jučer su se vratili kući bez njega", rekla je njegova majka Niamh za The Journal.
Istaknula je kako je cijeli incident nastao zato što su se "našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme".
Prema njezinim riječima, Roryju je "od trenutka kada je priveden uskraćen pristup inzulinu", iako su mu prijatelji nekoliko dana zaredom donosili lijek u policijsku postaju.
U međuvremenu je ipak dobio određenu količinuinzulina, a njegov otac jučer je otputovao u Hrvatsku.
Niamh je rekla da je Roryjev otac jutros dobio dopuštenje za "desetominutni posjet u zatvoru, pod nadzorom i kroz zaštitno staklo".
Rory je ocu rekao da u zatvoru "ne prima odgovarajuću medicinsku skrb" te da je njegova obitelj "hitno zatražila njegov premještaj u bolnicu".
Niamh tvrdi da je Rory danas nakratko bio prevezen u bolnicu, ali je ubrzo vraćen u zatvor.
"Mislim da su samo odradili formalnost, barem tako izgleda", rekla je.
Dodala je kako je cijela situacija za obitelj "iznimno potresna" te da se mole da Rory više ne ostane u pritvoru.
Navela je i da je zatvorska uprava isprva tvrdila kako je Rory odbio konzularnu pomoć, no istaknula je da to nije točno.
U priopćenju dostavljenom The Journalu, irsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je upoznato sa slučajem te da pruža konzularnu pomoć.
"Svi – ministarstva, uredi i državne institucije – ulažu goleme napore, ali nailazimo na potpunu blokadu kada je riječ o zatvorskom sustavu u Hrvatskoj", rekla je Niamh.
Dodala je kako je Rory u zatvoru "prestravljen" te da je cijeli incident trajao svega "nekoliko minuta, a doveo je do ovakve situacije".
"Preklinjemo da mu se osigura odgovarajuća medicinska skrb.
Njegovo liječenje od presudne je važnosti. Složeno je i ne znam razumiju li da nije riječ o dijabetesu tipa 2, nego o dijabetesu tipa 1.
Sve ovo je strašno stresno, zabrinjavajuće, zastrašujuće i potresno na mnogo razina.
Ako bude primljen u bolnicu, barem ćemo znati da prima odgovarajuću medicinsku skrb.
Situacija se iz sata u sat pogoršava", rekla je majka.
O slučaju je danas u irskom parlamentu (Dáilu) govorio i zastupnik Conor McGuinness, koji je rekao da je Byrne "vrlo, vrlo lošeg zdravstvenog stanja" te pozvao Ministarstvo vanjskih poslova da "hitno intervenira kako bi se zaštitila njegova prava i omogućila mu odgovarajuća medicinska pomoć".
McGuinness je istaknuo kako Byrne "mora biti premješten u bolnicu jer je već nekoliko dana bez inzulina".
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