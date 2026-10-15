uoči utakmice Hajduka i Ajaxa
Drama kod Zadra: Presreli Nizozemca na cesti pa mu oštetili automobil
Nizozemski državljanin (52) prijavio je zadarskoj policiji da ga je u utorak navečer na području Babinduba kod Zadra presreo nepoznati vozač, nakon čega mu je više osoba oštetilo automobil. Incident se dogodio uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu, a istražuje se moguća povezanost s navijačkim sukobima.
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Prema policijskim informacijama, Nizozemac je 13. listopada oko 20 sati vozio automobil sisačkih registracijskih oznaka u smjeru Zadra kada ga je drugi vozač presreo i zaustavio na cesti. Nakon toga više osoba oštetilo je njegovo vozilo.
Riječ je o unajmljenom automobilu kojim je Nizozemac putovao iz Zračne luke Zadar. Iako policija nije potvrdila da je napad povezan s navijačima, događaj se vremenski podudara s dolaskom nizozemskih navijača na utakmicu Hajduka i Ajaxa. Nije službeno potvrđeno ni da su u napadu sudjelovali pripadnici Torcide, javlja Index.hr.
Policija privela jednu osobu
Nizozemac je incident prijavio policiji jučer oko 10:30. Policajci su obavili očevid i utvrdili mehanička oštećenja na automobilu. U događaju nitko nije ozlijeđen.
Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje, a nakon prikupljanja prvih informacija i razgovora s mogućim svjedocima jučer je u policijske prostorije doveden muškarac kojeg se povezuje s događajem. Istraga se nastavlja.
Veliki neredi u Splitu uoči utakmice
Incident kod Zadra dogodio se u vrijeme pojačanih napetosti između navijača Hajduka i Ajaxa. U Splitu je proteklih dana zabilježeno više napada na nizozemske navijače, a dvojica su lakše ozlijeđena.
Najveći neredi izbili su sinoć oko 23:30 na splitskoj Rivi, gdje se okupilo oko 500 izgrednika, među kojima približno 200 nizozemskih i 300 domaćih navijača. Policija je spriječila njihov izravan sukob i privela 57 osoba.
Utakmica Hajduka i Ajaxa igra se danas od 18:45 na Poljudu, uz pojačane sigurnosne mjere.
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