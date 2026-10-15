Drama kod Zadra: Presreli Nizozemca na cesti pa mu oštetili automobil

Riječ je o unajmljenom automobilu kojim je Nizozemac putovao iz Zračne luke Zadar. Iako policija nije potvrdila da je napad povezan s navijačima, događaj se vremenski podudara s dolaskom nizozemskih navijača na utakmicu Hajduka i Ajaxa. Nije službeno potvrđeno ni da su u napadu sudjelovali pripadnici Torcide, javlja Index.hr.