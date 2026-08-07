POLICIJA TRAŽI POČINITELJE
Napad u Privlaci: Pretukli Nijemca pa mu ukrali mobitel i novac
U noćnom napadu u Privlaci teško je ozlijeđen njemački državljanin, a zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
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Na području Policijske uprave zadarske u protekla 24 sata evidentirano je više kaznenih djela, među kojima su teška tjelesna ozljeda, jedna teška krađa i četiri krađe, izvijestila je policija.
Najteži slučaj zabilježen je u Privlaci, gdje je u noći 6. kolovoza napadnut 49-godišnji njemački državljanin. Prema informacijama policije, incident se dogodio oko 1 sat na ulici, nakon što je muškarac prethodno u jednom ugostiteljskom objektu s nekoliko nepoznatih muškaraca zajedno konzumirao alkohol.
Napadnuti je policiji prijavio da su ga nepoznate osobe fizički napale te mu ukrale mobitel i nekoliko desetaka eura.
Liječnici u Općoj bolnici Zadar utvrdili su da je zadobio teške tjelesne ozljede. Policija je na mjestu događaja obavila očevid te nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja.
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