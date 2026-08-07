Napad u Privlaci: Pretukli Nijemca pa mu ukrali mobitel i novac

Najteži slučaj zabilježen je u Privlaci, gdje je u noći 6. kolovoza napadnut 49-godišnji njemački državljanin. Prema informacijama policije, incident se dogodio oko 1 sat na ulici, nakon što je muškarac prethodno u jednom ugostiteljskom objektu s nekoliko nepoznatih muškaraca zajedno konzumirao alkohol.