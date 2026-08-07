djelatnik UNICEF-a
"Samo za vaše oči“: Izraelska 'krtica' unutar UN-a dostavljala povjerljive podatke
Hakirani e-mailovi pokazuju da je Yahav Lichner, dužnosnik UN-a, u više navrata izraelskim diplomatima dostavljao povjerljiva izvješća UN-a i informacije s privatnih sastanaka. Danas vodi UNICEF-ov ured u Washingtonu.
Dana 20. veljače 2015. dužnosnik Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda poslao je dvojici izraelskih diplomata e-mail koji je sadržavao povjerljivo izvješće o posjetu Washingtonu dva tjedna ranije Zeida Ra’ada Al-Husseina, tadašnjeg visokog povjerenika UN-a za ljudska prava.
„Samo za vaše oči. Nemojte prosljeđivati“, napisao je Yahav Lichner tadašnjem izraelskom veleposlaniku pri UN-u Ronu Prosoru i diplomatu Ronnyju Leshno-Yaaru u poruci poslanoj sa svojeg privatnog računa elektroničke pošte, opisujući izvješće kao „povjerljivi interni sažetak Zeidovih sastanaka u Washingtonu“.
"Naš prijatelj" Lindsey Graham
Sastanci su održani u vrijeme kada se Izrael suočavao s istragom neovisnog povjerenstva Vijeća UN-a za ljudska prava o njegovu postupanju tijekom vojne ofenzive na Pojas Gaze 2014. godine, piše u istraživanju Drop Sitea.
Dokument je sadržavao informacije o privatnim sastancima koje je Al-Hussein održao s dužnosnicima Bijele kuće, senatorima, osobljem kongresnih odbora za proračunska izdvajanja, AIPAC-om, organizacijom J Street i organizacijama za ljudska prava. Otkrio je i zabrinutost unutar Al-Husseinova ureda da bi ljutnja u Kongresu zbog istrage UN-a mogla ugroziti američko financiranje Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR).
Lichner je dodao da se Al-Hussein sastao s članovima Kongresa, među kojima je bio i „naš prijatelj“, pokojni senator Lindsey Graham, te da Al-Hussein „pokušava ograničiti štetu i distancirati se od izvješća“.
"U pravu si"
Leshno-Yaar odgovorio je kako namjerava djelovati na temelju obavještajnih podataka koje mu je Lichner dostavio.
„Hvala, Yahav. Nemam izbora i, naravno, bez pozivanja na ovu informaciju, moram djelovati prema članovima Kongresa kako bi shvatili“, napisao je prije nego što je naveo argumente koje je namjeravao iznijeti o Al-Husseinu i tajništvu povjerenstva za Gazu.
„Apsolutno“, odgovorio je Lichner. „U pravu si.“
Ta razmjena nije bila izoliran slučaj. Tijekom dvogodišnjeg razdoblja, 2014. i 2015., e-mailovi pokazuju da je Lichner u više navrata izraelskim dužnosnicima dostavljao interne dokumente UN-a, izvješća s privatnih sastanaka, materijale prije njihove službene objave i druge političke informacije – uključujući dokumentaciju označenu kao „strogo povjerljiva“.
Lobiranje kod američke vlade i potkopavanje inicijativa UN-a
Izraelski dužnosnici poslije su te informacije koristili kako bi oblikovali vlastite aktivnosti usmjerene na lobiranje kod američke vlade i potkopavanje inicijativa UN-a koje su smatrali nepovoljnima za Izrael.
Komunikacija koja pokazuje da je Lichner izraelskim vlastima prosljeđivao povjerljive informacije potječe iz hakirane baze e-mailova Prosora, koji je od 2011. do 2015. bio stalni predstavnik Izraela pri UN-u.
E-mailove je na internetu objavio Distributed Denial of Secrets, portal za zviždače i dijeljenje dokumenata, nakon što ih je pribavila Handala, hakerska skupina za koju se vjeruje da je povezana s iranskim obavještajnim službama.
Prosor je trenutačno izraelski veleposlanik u Njemačkoj, dok je Lichner od siječnja 2025. direktor UNICEF-ova ureda u Washingtonu. Prije nego što se pridružio Populacijskom fondu UN-a (UNFPA), Lichner je od 2011. do početka 2014. radio u izraelskoj misiji pri UN-u.
Curenje povjerljivih informacija
E-mailovi koji pokazuju curenje povjerljivih informacija UN-a, kao i drugu komunikaciju s izraelskim dužnosnicima, potječu iz razdoblja kada je Lichner radio u UNFPA-i i ne pokazuju je li se takvo postupanje nastavilo i tijekom njegova rada u UNICEF-u.
Lichner je prethodno radio kao Prosorov politički savjetnik u izraelskom veleposlanstvu u Londonu, a poslije i kao viši savjetnik u izraelskoj misiji pri UN-u.
E-mailovi sugeriraju i da je Prosor osobno promovirao Lichnerovu kandidaturu za mjesto u UNFPA-i, pri čemu je iskoristio pomoć tadašnje američke veleposlanice pri UN-u Samanthe Power kako bi privatno lobirao za njegovo imenovanje, a poslije je agenciji dostavio i izrazito pozitivno pismo preporuke.
Čini se da se takvo kadrovsko pozicioniranje isplatilo jer je Lichner Prosoru i drugim izraelskim diplomatima kontinuirano dostavljao interne informacije iz UN-a, uključujući još neobjavljene nacrte dokumenata tadašnjeg glavnog tajnika Ban Ki-moona, privatna izvješća sa sastanaka dužnosnika UN-a te interna izvješća označena kao povjerljiva.
Lichner im je također pružao informacije i savjete o internim procesima i raspravama unutar UN-a povezanima s Izraelom, uključujući upozorenja o preispitivanju izraelskog postupanja u Gazi i na Zapadnoj obali.
Dužnosnici UN-a podliježu pravilima prema kojima se zaposlenici te organizacije smatraju međunarodnim državnim službenicima čije odgovornosti „nisu nacionalne, nego isključivo međunarodne“.
Interna pravila organizacije također strogo zabranjuju dužnosnicima da bilo kojoj „vladi, tijelu, osobi ili bilo kojem drugom izvoru“ prenose informacije koje su im poznate zahvaljujući njihovu službenom položaju.
"Obvezani ste na povjerljivost..."
Bivši visoki dužnosnik UN-a potvrdio je da je ponašanje dokumentirano u e-mailovima izričito zabranjeno pravilima UN-a.
„Kada se pridružite UN-u, obvezujete se služiti UN-u, a ne zemlji iz koje dolazite, te ste kao takvi dužni promicati interese organizacije. Potpisujete dokument kojim potvrđujete da ste postali dužnosnik UN-a i da ste zbog toga obvezani na povjerljivost i služenje interesima organizacije, a ne neke države članice“, rekao je za Drop Site News Charles Petrie, bivši visoki diplomat UN-a i pomoćnik glavnog tajnika.
„Međutim, UN nema sustave kojima bi se nametnule posljedice zbog curenja informacija. U američkoj vladi, kada odajete povjerljive informacije, zapravo činite kazneno djelo jer ste prihvatili uvjete pod kojima možete pristupati različitim razinama povjerljivih podataka. U UN-u takav sustav ne postoji.“
Dodao je:
„To je znak institucije koja nema unutarnju odgovornost. A što ste više u hijerarhiji, to je odgovornosti manje.“
Lichner, Prosor i Power nisu odgovorili na detaljne zahtjeve za komentar. UNICEF također nije odgovorio na zahtjev za komentar.
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