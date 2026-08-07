Serijski piroman u istom danu izazvao pet požara u Istri. Uhićen je

Srecko Niketic/PIXSELL

Pulska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjakom koji je u istom danu izazvao čak pet požara na području Istre, te ga osumnjičila da je počinio pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Podijeli

Oglas

Muškarca se sumnjiči da je 5. kolovoza oko 13 sati na području Marčane, između Malih Vareški i Krnice izazvao požar maslinika i šume pri čemu je izgorjelo oko 6700 m2 niskog raslinja, maslinika i šume.

Nakon pola sata je između mjesta Šegotići i Mali Vareški namjerno izazvao požar suhog raslinja u blizini suhozida uz cestu te je požar nošen vjetrom zahvatio oko 5000 m2 trave, suhog raslinja i šume.

Potom je oko 13,50 sati i 14 sati na zemljištu uz cestu Pavićini-Duga Uvala u dva navrata zapalio suho raslinje te je opožareno preko 1000 m2 trave i raslinja.

Na koncu, oko 18 sati na području Barbana između mjesta Foli i Rojnići, namjerno je izazvao požar suhe trave i niskog raslinja pri čemu je opožarena površina od oko 25 000 m2 trave i niskog raslinja.

Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana svi požari su ubrzo stavljen pod kontrolu te je uklonjena opasnost za ljude i imovinu.

Policijski službenici su u suradnji sa građanima prikupili operativna saznanja i u četvrtak, 6. kolovoza oko 13,20 sati uhitili 73-godišnjaka.

U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga njegovog doma u kojem je pronađen upaljač i kanistar s gorivom. Osumnjičeni je u petak u jutarnjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.